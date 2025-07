Nilox HRM Smart Armband, cardiofrequenzimetro da braccio con LED per monitoraggio in tempo reale

Nilox amplia la sua gamma di dispositivi indossabili con tre nuovi prodotti pensati per il monitoraggio dell’attività fisica e del benessere personale. Tra questi il più interessante per approccio e formato è il Nilox HRM Smart Armband, un cardiofrequenzimetro da braccio che si propone come alternativa alle più comuni fasce toraciche o al sensore da polso integrato negli smartwatch.

Questo nuovo dispositivo adotta un design meno diffuso rispetto agli strumenti cardio tradizionali, puntando su un sensore ottico a 4 canali montato su una fascia da indossare sul braccio.

Questo posizionamento offre un buon compromesso tra comfort e affidabilità, risultando meno invasivo della fascia toracica ma più stabile e preciso rispetto ai sensori da polso, specialmente durante l’attività fisica intensa.

Una caratteristica distintiva è la presenza di 5 LED colorati che indicano visivamente la zona di frequenza cardiaca in cui ci si trova, consentendo di modulare l’intensità dell’allenamento in tempo reale senza dover consultare uno schermo.

Compatibile con le principali app per il fitness tra cui Strava, Zwift, Wahoo e Nike, questo bracciale supporta inoltre Bluetooth e ANT+ e perciò è utilizzabile con una vasta gamma di dispositivi, dallo smartphone agli smartwatch, fino a cyclette e tapis roulant. Il tutto con un peso contenuto (12,2 grammi) e una resistenza all’acqua fino a 30 metri. L’autonomia dichiarata è di fino a 12 ore.

Se vi interessa sappiate che costa 69,99 € ed è già in vendita su Amazon.

Nilox Trailpro

Nuovo anche questo smartwatch con display AMOLED da 1,43 pollici, GPS integrato e certificazione IP68.

Pensato per le attività outdoor, monitora parametri come frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigenazione, sonno, oltre a distanza, passi e calorie.

Ha una batteria che dura fino a sei giorni e viene fornito con due cinturini intercambiabili (nylon e silicone). Si collega all’app Smart-Time Pro per iPhone e Android.

Costa 89,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Nilox HRM Smart Chest Band

Anche questa fascia è una nuova soluzione lanciata dall’azienda, ma più tradizionale per il monitoraggio cardiaco rispetto alle altre due.

Si collega via Bluetooth e ANT+ a dispositivi e app compatibili ed è alimentata da una batteria CR2032 con durata fino a un anno.

Realizzata con materiali elastici, è progettata per restare stabile anche durante allenamenti intensi, oltre ad essere resistente all’acqua fino a 3 ATM tanto da poter essere utilizzata anche per il nuoto.

Costa 49,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

