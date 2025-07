Il pet feeder OneIsAll distribuisce cibo ai gatti per 100 giorni e senza fili

OneIsAll ha appena lanciato sul mercato italiano i suoi distributori di cibo automatici per gatti, pensati per facilitare l’alimentazione degli animali domestici anche in assenza dei proprietari. I nuovi dispositivi, disponibili in due versioni da 3 litri e 5 litri, offrono funzionalità smart e un’alimentazione controllata, puntando su praticità e gestione remota tramite app.

Tra le caratteristiche che lo distinguono dalla concorrenza spicca la batteria ricaricabile con autonomia fino a 100 giorni che consente di usare il distributore senza cavi di alimentazione. Un aspetto non solo comodo (in quanto aumenta la libertà di posizionamento), ma anche più sicuro per i gatti, che spesso tendono a giocare o mordere i fili.

Si può anche programmare la somministrazione di porzioni precise di cibo a intervalli regolari nel corso della giornata, in modo da mantenere una routine alimentare costante e in linea con le indicazioni veterinarie (che consigliano pasti frequenti ma bilanciati per la salute dei gatti).

Dall’app si può anche gestire l’alimentazione, oltre che monitorare la cronologia alimentare e ricevere notifiche, con tanto di accesso multiutente utile in contesti familiari o condivisi.

Scarica gratis l’app OneIsAll per iPhone

Scarica gratis l’app OneIsAll per Android

Tra le funzionalità accessorie è presente anche un sistema audio che consente di registrare un messaggio vocale personalizzato, riprodotto durante i pasti.

Infine, altro elemento interessante è la combinazione tra controllo manuale (con display e manopola) e la già sopracitata gestione completa via app: non è del tutto inedito sul mercato, ma è ben integrato in un prodotto dal prezzo relativamente contenuto rispetto ad altri modelli con funzionalità simili.

Disponibilità e prezzi

Il distributore di cibo per gatti OneIsAll con serbatoio da 3 litri è acquistabile costa 64,99 € e si può comprare anche su Amazon, dove al momento è presente un’offerta lancio che vi permette di pagarlo 49,99 € spedizione inclusa.

Sto caricando altre schede...

Il modello da 5 litri invece costa 79,49 € e anche questo lo trovate in vendita su Amazon.

Sto caricando altre schede...