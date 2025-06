Nintendo Switch con Mario Kart World, disponibile ed in sconto su Amazon

Pubblicità Dopo settimane di prenotazioni e scorte a singhiozzo, la Nintendo Switch 2 è finalmente acquistabile su Amazon in versione ufficiale, pronta per la spedizione immediata. Non si parla più di preordini: chi la vuole, può ordinarla adesso e riceverla in pochi giorni. E c’è anche un piccolo incentivo in più. Con Mario Kart incluso e prezzo scontato Il modello attualmente disponibile è quello con il celebre Mario Kart incluso in versione digitale, un bundle perfetto per chi vuole iniziare subito a giocare con uno dei titoli più amati di sempre. Il prezzo è stato ribassato a 509 euro, contro i 550 indicati al lancio, uno sconto interessante considerando la domanda ancora altissima. E come sempre con Amazon: La spedizione è veloce, soprattutto per chi è iscritto a Prime.

Si può restituire facilmente entro 15 giorni.

È disponibile il pagamento in più rate mensili senza interessi. Perché conviene muoversi ora La disponibilità della Switch 2 in versione “pronta alla consegna” non è scontata, e le scorte potrebbero finire in fretta, proprio come successo con le prenotazioni. Questo è al momento uno dei pochi bundle già acquistabili senza attese o preordini, ed è legato a un gioco iconico, perfetto anche per il multiplayer familiare o tra amici. Acquistate ora Nintendo Switch 2 con Mario Kart su Amazon a 509€

