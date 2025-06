Anche Google e Microsoft sfottono Apple per le non-novità di iOS 26 e macOS 26

Il nuovo iOS 26 non è ancora arrivato sugli iPhone ma è già protagonista di un piccolo festival dell’ironia da parte dei concorrenti. Dopo le prime frecciatine firmate Samsung tocca ora a Google e Microsoft dire la loro sulle funzioni presentate da Apple alla WWDC 2025.

Nel mirino ci sono soprattutto le funzioni legate all’intelligenza artificiale integrate nell’app Telefono e nei Messaggi, ma anche l’estetica “Liquid Glass” che ha segnato la svolta del design per tutto il sistema operativo.

Pixel 9 Pro contro iPhone 16 Pro in uno spot ironico

Google, come aveva fatto con iPhone 16e, mette in scena una conversazione tra un suo telefono, un Pixel 9 Pro e un iPhone 16 Pro, entrambi umanizzati ritratti come se stessero parlando in un podcast.

L’iPhone si mostra entusiasta delle novità in arrivo con iOS 26: la traduzione automatica dei messaggi, Hold Assist per mantenere la linea durante le chiamate e il call screening che filtra le telefonate indesiderate.

La risposta del Pixel è sempre la stessa: “Ce l’avevo 4 anni fa”, “5 anni fa”, “7 anni fa”. L’iPhone ribatte con una candida sorpresa, parlando di “coincidenze pazzesche” e “roba incredibile”, fino a chiudere con una domanda ingenua: “E tu cosa stai preparando per il Pixel 10?”, lasciando intendere di voler fare la stessa cosa (ma dopo)

Guarda il video su YouTube

Microsoft rispolvera Windows Vista per prendere in giro macOS Tahoe

A chiudere il trittico ci ha pensato Microsoft, che ha pubblicato su Instagram un collage di immagini tratte da Windows Vista, con tanto di suono di avvio del 2007. Nessuna spiegazione, solo la didascalia: “Just gonna leave this here”.

Il bersaglio, in questo caso, è macOS 26 “Tahoe”, sempre presentato alla WWDC con un look completamente rinnovato ispirato a visionOS: trasparenze, effetti vetro, layering dinamico. Ma per Microsoft, l’effetto nostalgia è evidente: è lo stesso tipo di interfaccia che aveva introdotto quasi vent’anni fa con l’effetto Aero di Vista, poi ereditato da Windows 7.

Samsung accoglie Apple nel club delle interfacce in vetro

Ad aprire la danza delle prese in giro era stata Samsung, con un post su X subito dopo la presentazione di iOS 26. Il riferimento al nuovo design “vetroso” era piuttosto esplicito: “App personalizzabili? Barre fluttuanti? Quell’interfaccia lucida in vetro? Sembra… familiare.”

Un modo elegante per dire che le novità estetiche annunciate da Apple ricordano molto le scelte già viste in One UI, soprattutto nelle versioni più recenti su Galaxy Z e S24.

Non mancava poi un secondo messaggio, questa volta indirizzato alle nuove funzioni AI legate alla traduzione in tempo reale. “Nuovi alle traduzioni live? Benvenuti a bordo”, scriveva Samsung, ricordando che Galaxy S24 già da inizio 2024 offriva la traduzione simultanea in chiamata e nei messaggi.