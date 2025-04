Nissan offrirà la guida autonoma AI in collaborazione con Wayve

Pubblicità

Nissan ha annunciato che lancerà la sua tecnologia ProPILOT di nuova generazione nell’anno fiscale 2027, che per il costruttore del Sol Levante inizia il primo aprile, con nuovi sistemi di assistenza di guida ADAS e anche di guida autonoma in collaborazione con Wayve. Le soluzioni debutteranno di serie sui modelli a partire dall’anno fiscale in questione.

Il sistema, che si avvale della tecnologia Ground Truth Perception con LiDAR di nuova generazione e software Wayve AI Driver, è presentato come in grado di fissare “nuovi standard per la guida autonoma”, “con capacità avanzate di prevenzione delle collisioni”.

Il software Wayve AI Driver, realizzato sulla versione base di Wayve con AI incorporata, è indiato come progettato per gestire “condizioni di guida altamente complesse”, “con un approccio simile a quello umano”. Tra le peculiarità di questa tecnologia, quella di apprendere da grandi quantità di dati, in modo efficiente e rapido.

Ricordiamo che Wayve è una startup britannica, tra i pionieri della guida autonoma basata su Intelligenza Artificiale AI. Il suo modello di base AI è addestrato su una vasta esperienza acquisita nel mondo reale, utilizzando AI generativa per consentire la guida point-to-point in ambienti urbani e autostradali con maggiore sicurezza e affidabilità.

Il modello base è indicato come in grado di eccellere nell’adattarsi a nuovi scenari e piattaforme per accelerare la diffusione della guida autonoma. Wayve ha in precedenza raccolto finanziamenti per oltre 1,3 miliardi di dollari da investitori di primo piano quali Nvidia, Microsoft, SoftBank, Uber e altri ancora. Interessante rilevare che l’accordo con Nissan è il primo stretto dall’azienda inglese con una casa automobilistica.

