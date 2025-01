GF-07, localizzatore GPS per auto al prezzo di un caffè

Pubblicità

Il localizzatore GPS rappresenta una soluzione efficace e discreta per il monitoraggio dei veicoli: se ne cercate uno sappiate che il modello GF-07 è attualmente in promozione ad un prezzo imperdibile, solo 1 €.

Grazie alle sue dimensioni compatte, simili a quelle di un accendino, può essere facilmente nascosto all’interno dell’abitacolo così da non dare nell’occhio. Nonostante ciò offre comunque una precisione elevata nella rilevazione della posizione, permettendo di tracciare il veicolo con grande affidabilità.

Questo localizzatore è ottimo per chi desidera monitorare in tempo reale la posizione di un’auto, sia per motivi di sicurezza, sia per tener traccia dei movimenti.

Si installa facilmente e grazie alla alimentazione USB non è necessario destreggiarsi in complicate operazioni di cablaggio, quindi è una soluzione semplice e veloce anche per chi non ha esperienza con dispositivi tecnologici. Volendo si può usare anche una powerbank (da comprare a parte, a vostro piacimento) così da scegliere ancor meglio il punto più nascosto.

Tramite l’app dedicata è possibile impostare un’area geofence: definendo cioè una zona di sicurezza attorno al veicolo, il localizzatore invierà una notifica istantanea sullo smartphone non appena il veicolo ne varca i confini prestabiliti. Questo permette di essere avvisati immediatamente in caso di spostamenti non autorizzati, offrendo una protezione aggiuntiva contro furti o utilizzi non desiderati.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 14 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 93% andando a spendere meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

