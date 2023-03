Niubility B14, bici elettrica pieghevole in sconto del 44%

Se c’è un veicolo ecologico e pratico per la vita di tutti i giorni, questo è la bicicletta elettrica; se ne volete comprare una comoda e performante, al momento trovate in sconto la Niubility B14.

Si tratta di una bici elettrica pieghevole, di quelle che occupano pochissimo spazio nel portabagagli dell’auto (nel caso specifico parliamo di un volume di 71 x 64 x 37 centimetri), e che quindi vale la pena avere sempre con sé, specie se si vive o ci si reca in città dove sono presenti vaste aree a traffico limitato o collegate con pratiche ciclabili e pedonali. Questo modello – spiega il produttore – si ripiega in 3 secondi, quindi si ripone facilmente ed è altrettanto veloce renderla subito operativa.

Ha un motore da 400 Watt che permette di spingerla fino a 25 chilometri orari (si può selezionare anche la pedalata assistita a 15 o 20 km/h) anche in salite con una pendenza di 25°, ed è particolarmente comoda perché monta ammortizzatori idraulici sia sulla forcella anteriore che su quella posteriore. Anche dal punto di vista della sicurezza e del controllo è molto buona in quanto usa freni a disco su entrambe le ruote, che sono da 14 pollici.

È certificata IP54 quindi è protetta sia dalla pioggia che da sporco, polvere e sabbia, e promette fino a 100 chilometri di autonomia con una sola carica, che si porta a termine in circa 8 ore. In base a quanto dichiara il produttore può sostenere fino a 120 chili ed è guidabile da persone alte fino a 2 metri.

C’è una luce LED frontale e pesa 27 chili, non pochissimo, ma è anche tra le poche pieghevoli ad essere dotata di portapacchi sul retro. È anche una delle poche ad essere dotata di applicazione per smartphone abbinata, che in questo caso consente sia di leggere e raccogliere i dati sulle pedalate, sia di bloccare e sbloccare la bicicletta in un click.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, la trovate attualmente in sconto: invece di 1.134,25 € risparmiate il 44% pagandola 633,29 €. È disponibile in due varianti di colore, bianca oppure nera.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.