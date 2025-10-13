Facebook Twitter Youtube
Non solo Netflix, la nuova piattaforma fa sognare gli utenti: catalogo infinito e niente abbonamento

Di Francesca Testa
Catalogo infinito e nessun abbonamento richiesto: questa nuova piattaforma sta facendo sognare gli utenti e mettendo in difficoltà Netflix.

Nel sempre più competitivo mercato dello streaming, dopo l’affermazione di giganti come Netflix, Eagle Pictures si prepara a rivoluzionare l’esperienza cinematografica degli utenti italiani con il lancio di una nuova piattaforma digitale.

Frutto di una collaborazione con Vodevolution.com, specialista nella gestione di canali OTT, questa novità punta a conquistare gli appassionati del grande cinema con un’offerta esclusiva e senza abbonamento.

FilmAndMoreTV: un catalogo illimitato senza abbonamento

Nasce FilmAndMoreTV, il servizio di streaming on demand che si distingue per la possibilità di noleggiare film singolarmente, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento mensile. La piattaforma si propone come un punto di riferimento per gli amanti del cinema classico e contemporaneo, offrendo un catalogo ampio e selezionato che comprende dalle pellicole cult ai grandi successi internazionali, fino alle ultime uscite cinematografiche.

FilmAndMoreTV garantisce un’esperienza di visione senza interruzioni pubblicitarie, accessibile in qualsiasi momento e su ogni dispositivo: dal PC alle smart TV, passando per smartphone e tablet. La compatibilità include Chromecast, browser come Firefox e Safari, oltre alle app dedicate scaricabili da App Store, Google Play e disponibili su smart TV dei principali brand come Sony, Panasonic, LG e Samsung. L’interfaccia intuitiva promette di portare “le storie più belle del grande schermo ovunque” con una fruizione semplice e di alta qualità.

Il sistema di noleggio si basa su crediti virtuali chiamati FMcoin, acquistabili in pacchetti direttamente sul sito FilmAndMoreTV.it. Ogni film può essere noleggiato per 48 ore semplicemente selezionandolo e utilizzando i token FMcoin, eliminando la complicazione di ripetere ogni volta il pagamento. Questa modalità flessibile e trasparente mira a offrire agli spettatori la libertà di scegliere cosa guardare senza vincoli di abbonamento.

La piattaforma punta a valorizzare titoli di grande prestigio e importanza cinematografica. Tra i film disponibili in esclusiva sul servizio streaming si trovano opere memorabili come 1997 – Fuga da New York di John Carpenter, un cult della fantascienza, il capolavoro della Nouvelle Vague Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard e il suggestivo road movie Una storia vera, diretto da David Lynch.

Con FilmAndMoreTV, Eagle Pictures rinnova la propria vocazione di distributore e produttore di riferimento nel panorama italiano, offrendo un’alternativa innovativa che unisce la comodità dello streaming alla passione per il cinema d’autore e di qualità. Un progetto che risponde a una domanda crescente di contenuti selezionati, garantendo al contempo una fruizione flessibile e senza compromessi.

