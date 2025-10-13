Facebook Twitter Youtube

iOS 26.1 semplifica il passaggio dati di un’app da e verso Android

Di Mauro Notarianni
iOS 26.1 permette agli sviluppatori di trasferire i dati di un'app da e verso Android - macitynet.it
I futuri aggiornamenti a iOS 26.1 e iPadOS 26.1 integrano una nuova API (interfaccia di programmazione) denominata AppMigrationKit che, come il nome lascia intuire, permette agli sviluppatori di app di semplificare la migrazione dei dati da e verso dispositivi Android.

Apple spiega che AppMigrationKit consente di esportare i dati sul dispositivo verso altri dispositivi con piattaforme diverse da quelle Apple, di importare dati da altre piattaforme o entrambe le cose.

Apple obbligata dal DMA?

Il sistema non sfrutta il framework per la migrazione tra dispositivi iOS e iPadOS e non è utilizzabile con le app iOS che è possibile eseguire su macOS o visionOS. Allo stesso modo, le app Catalyst, in altre parole le app per iPad convertite in app macOS, non potranno sfruttarlo. L’azienda ha in pratica limitato volutamente le funzionalità a iOS e iPadOS e non è certamente un caso: Apple non lo dice ma probabilmente questa API è una risposta ai requisiti di interoperabilità del regolamento sui mercati digitali nell’UE (DMA) o legislazioni simili, con funzionalità atte a semplificare il trasferimento dei dati di app iOS su Android e viceversa.

Apple spiega che l’API non gestisce tutto ciò che è memorizzato lato-server e soprattutto non può servire come base per la sincronizzazione dei dati; è pensata per essere sfruttata una sola volta e consentire così a un utente di trovare tutti i suoi dati sul suo nuovo dispositivo di una marca concorrente.

Apple e Meta non hanno firmato il patto dell'UE per l'IA
Nel momento in cui scriviamo Apple ha già distribuito due versioni beta del futuro aggiornamento a iOS 26.1 e iPadOS 26.1. Una terza beta è attesa a breve e le versioni definitive per tutti dovrebbero arrivare entro fine mese.  Si vocifera di accordi in vista tra Apple e UE per evitare multe record da parte dei regolatori europei.

Apple ha recentemente criticato l’impatto del Digital Markets Act (regolamento europee che obbliga Apple ad aprire iOS alla concorrenza nell’UE), affermando che quest’ultimo sta avendo ripercussioni su molti aspetti dell’esperienza degli utenti europei con i suoi prodotti, dal modo in cui scaricano le app ed effettuano pagamenti, al modo in cui i loro prodotti Apple funzionano insieme.

