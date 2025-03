Nuki lancia Smart Lock Pro e Smart Lock Go, serrature intelligenti con Matter

Pubblicità

Quando si parla di serrature intelligenti Nuki è certamente tra i leader del settore e punto di riferimento. Per il suo decimo anniversario, il brand presenta due nuovi modelli di serrature intelligenti: Smart Lock Pro e Smart Lock Go. La prima risolve il problema della precedente versione, non richiedendo il cambio di cilindro, la seconda invece si propone come soluzione entry level ed economicamente più accessibile.

Smart Lock Pro

La quinta generazione della Smart Lock Pro introduce un’innovazione significativa rispetto al modello Ultra lanciato pochi mesi fa: non è più necessaria la sostituzione del cilindro della serratura. Questo consente di rispondere alle esigenze di chi desidera un sistema retrofit senza interventi strutturali sulla porta.

In termini di dimensioni, la Smart Lock Pro è leggermente più lunga rispetto al modello Ultra, con un incremento di 12 millimetri per accogliere una più ampia varietà di chiavi, mentre le prestazioni rimangono invariate. al suo interno propone un motore brushless, che garantisce un funzionamento più veloce rispetto alle precedenti generazioni, con tre modalità di velocità selezionabili.

Il design mantiene il caratteristico cerchio LED Nuki, con finiture in acciaio inossidabile, mentre l’alimentazione è garantita da una batteria al litio ricaricabile, che offre mesi di autonomia con una ricarica completa in due ore.

Smart Lock Go

Nuki ha anche introdotto Smart Lock Go, una soluzione più accessibile, disponibile a 149 euro. Si tratta, sostanzialmente, di un modello che integra le funzionalità delle precedenti generazioni, con aggiornamenti tecnologici, mantenendo un design più essenziale senza finiture in acciaio inossidabile.

Smart Lock Go supporta Wi-Fi integrato, Bluetooth e Matter via Thread. Il dispositivo offre la possibilità di attivare l’accesso remoto completo con un acquisto aggiuntivo di 49 euro e per una ulteriore somma di 49 euro è possibile sostituire le batterie alcaline con il Power Pack ricaricabile opzionale.

Le nuove serrature Smart Lock Go (149 euro), Pro (269 euro) e Ultra (349 euro), e gli altri prodotti Nuki, sono disponibili nel Nuki Shop, ma anche su Amazon a partire da questo indirizzo.