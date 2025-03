Recensione Govee Floor Lamp 2, un mare di luce e di colori anche con Matter

Pubblicità

Eccoci qua a provare un altro dei prodotti Govee per l’illuminazione creativa di casa. Anche questo fa parte della seconda generazione delle lampade del marchio cinese che ha espanso notevolmente la propria produzione fino a coprire ogni settore dell’illuminazione tradizionale con LED.

La seconda generazione dei prodotti Govee ha in molti casi un fattore comune: è compatibile con Matter e questo permette a lampdade, striscie luminose, retroilluminazioni per TV e soluzioni di arredo per interni ed esterni di essere compatibile anche con Homekit oltre che con Alexa, Google e soluzioni di illuminazione per il gaming.

Il secondo prodotto di questa serie che proviamo dopo la versione lite 3 di TV Backlight è Govee Floor Lamp 2: una lampada da terra che è ottima per fornire un accento colorato all’angolo del vostro salotto o della vostra camera da letto ma che noi abbiamo provato anche sopra un mobile di media altezza e un comodino, da sola o in abbinamento con la soluzione LED di retroiiluminazione di cui vi abbiamo parlato in precedenza.

Già perché tutti i dispositivi Govee possono essere comandati da una unica applicazione e fatti funzionare in sincrono anche con una sorgente di musica esterna che con quella riprodott a da uno smartphone.

La lampada ha una caratteristica aggiuntiva rispetto al controllo più limitato del sistema di retroilluminazione: un telecomando vero e proprio che si può tenere agganciato magneticamente allo stelo della lampada e che permette di attivare tutte le funzionalità più importanti come intensità di illuminazione, temperaratura colore, modalità di sincronizzazione con la musica oltre ovviamente ad accensione e spegnimento.

Unboxing e design di Govee Floor Lamp 2

All’arrivo del pacco rimaniamo un po’ stupiti dalle ridotte dimensioni dell’insieme: la lampada arriva, per ovvia comodità logistica, smontata in 4 diversi settori: la grossa base che deve garantire una buona stabilità all’insieme e 3 diverse parti dello stelo che andranno montate grazie ad un sistema a slitta con blocchi da avvitare settore per settore grazie a slitte di alluminio e piccole viti.

Il montaggio avviene rapidamente e alle fine si installa la striscia LED vera e propria che è inglobata in una gommosa e trasparente protezione che va ad incastrarsi nella parte cava dello stelo agganciando il connettore a baionetta in plastica all’estremo corrispondente che proviene dalla base. Il secondo cavo da collegare è quello di alimentazione che dall’altro capo è solidale con l’alimentatore vero e proprio e che lungo il cavo porta anche una etichetta con il codice di abbinamento Matter.

Alla fine ci troveremo con una lampada a stelo di altezza totale di 152 cm ed una potenza di 1725 Lumen e due distinti sistemi illuminanti da gestire separatamente sia per intensità che colore.

Una volta collegata all’alimentazione potremo subito cominciare a giocare con il telecomando in dotazione divertendoci con le varie modalità di attivazione con la musica che mostrano già da subito colori pieni ed effetti “solidi” grazie alla potenza della lampada e alla capacità di diffusione della protezione gommosa della striscia LED.

Ovviamente l’effetto si amplifica se posizioniamo la parte illuminante dello stelo verso un angolo della stanza per questo permette di sfruttare le due pareti incidenti. Come vedremo però l’efficacia dell’ill’uminazione permette anche altri posizionamenti interessanti.

L’applicazione di Govee con una marea di opzioni

Il software di Govee è lo stesso che abbiamo visto con la striscia per la retroilluminazione della TV e in queste settimane ha subito ulteriori miglioramenti e integrazioni ma l’impostazione è la stessa: ci sono opzioni per colorazioni con unica cromia, multicromatiche, programmabil su settori della striscia e quelle dinamiche con scene naturali, paesaggi, nevicate, fuochi d’artificio etc. Vi abbiamo già detto della sincronizzazione musicale qui le combinazioni sono praticamente infinite visto che si gioca su luci spot, blocchi di luce, passaggi con sfumature di diversa intensità fino alle luci stroboscopiche.

Quello che è interessante e che vi abbiamo riportato è che è possibile combinare più luci, di diversa conformazione con lo stesso effetto per illuminare una stanza in completa sincronia con la luce e controllarla persino e direttamente con Apple Watch!

Nel caso particolare della Govee Floor Lamp 2 è possibile gestire l’illuminazione in base alla distribuzione geometrica dei due distinti corpi illuminanti la striscia led che lavora a riflessione/diffusione e la base della lampada che funziona sia in sincronia che per suo conto potendo essere spenta o attivata indipendentemente anche creando una scena programmata.

Se la utilizzate a pavimento potrete usarla come un comodo segnapassi di intensità a piacere, se la posizionate su comodino o tavolino potrebbe servire come supporto alla lettura. Peccato che lo spegnimento differenziato non possa essere attivato dal telecomando… ma a questo Govee potrebbe rimediare facilmente.

Abbinata alla retroilluminazione per TV

La lampada è ottima per allargare l’effetto di retroilluminazione del vostro TV con gli accessori Govee. In questo caso abbiamo usato immagini statiche per sottolineare la galleria di immagini di un TV LG. Potete usarli anche per “arredare con la luce” concerti, spettacoli e intere pareti della vostra casa.

In versione lampada da terra e da tavolo

La lampada nasce per essere posizionata a terra ma nessuno vi vieta di usarla posizionata su un tavolinetto o un comodino. Qui l’abbiamo posizionata a circa 40 cm da terra per mostrare le sue capacità di combinare i colori e fornire effetti molto “solidi” sulle pareti. Ovviamente potete usare intensità minori. Sappiate comunque che a piena potenza potreste anche fare a meno di una illuminazione centrale nella camera da letto. Con due lampade di questa potenza la stanza verrà inondata di luce.

Conclusioni

Come vedete dalla galleria di immagini e di schermate le possibilità di interazione con la lampada sono infinite e già solo il provare tutte le combinazioni vi farà giocare per qualche ora soprattutto per cercare anche la giusta combinazione di effetti luminosi per la musica che ascoltate: tenente conto che potete richiamare scene dinamiche adirittura per ogni brano e creare un vero e proprio spettacolo personalizzato anche su un piccolo palcoscenico.

I colori sono molto solidi e la risposta agli impulsi musicall (bassi, cambiamenti di volume etc.) ultra-immediata con animazioni fantasiose e variabili

La luce può essere così forte da evidenziare parecchio lo stelo nero per contrasto e sinceramente vi consiglieremmo di scegliere la versione silver che grazie anche all’immersione nell’atmosfera che si crea risulta più neutra anche ad illuminazione attivata. La versione nera vi permetterà di nascondere le leggere imprecisioni di montaggio che il vostro assemblaggio manuale potrebbe aver procurato.

La consigliamo assolutamente a tutti gli appassionati di giochi, musica e che vogliono vestire con un po’ di fantasia una parete bianca o un angolo o po’ troppo buio della propria casa. Raccomandiamo la versione 2 per la presenza della compatibilità Matter indispensabili per una perfetta integrazione anche in Homekit.

Pro

Grande potenza illuminante

Colori solidi

Effetti efficaci

Combinazioni con una marea di altri prodotti Govee

Compatibile praticamente con qualsiasi sistema domotico

Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro

Non è possibile disattivare le due parti illuminanti separatamente da telecomando

L’assemblaggio da parte dell’utente può risultare non precisissimo

Prezzo al pubblico

Govee Floor Lamp 2 è disponibile a 139 € presso il negozio europeo di Govee spesso a condizioni speciali. Consultate la pagina relativa e verificate i prezzi della versione nera e silver. E’ reperibile in versione neraanche su Amazon anche con coupon di sconto da verificare nella pagina d’arrivo.