Le nuove Wacom Cintiq offrono schermi più grandi e multitouch

Wacom ha presentato una nuova generazione di “display interattivi”, i modelli Wacom Cintiq, Cintiq 16, Cintiq 24 e Cintiq 24 touch, dispositivi che combinano la tecnologia di Wacom Pro Pen 3 in un design compatto, con vantaggi anche in termini di usabilità e prezzi.

Il produttore riferisce che grazie a Wacom Pro Pen 3, i nuovi modelli Cintiq offrono tratti di penna “precisi e reattivi” grazie a una maggiore frequenza di campionatura e sensibilità alla pressione. Wacom riferisce che le linee fluide “seguono perfettamente ogni movimento” e supportano il lavoro creativo con un maggiore controllo.

Diversi accessori opzionali permettono di personalizzare lo spessore dell’impugnatura, il bilanciamento del peso e la disposizione dei pulsanti. Un altro accessorio opzionale è l’impugnatura in legno, venduta separatamente, che si distingue per la finitura calda e strutturata, promettendo “un tocco più naturale” durante le lunghe sessioni di disegno.

Disponibile nei formati 16″ (risoluzione 2.560 x 1.600 pixel) e 23,8″ (risoluzione 2.560 x 1.440 pixel), la linea Cintiq comprende modelli con sola penna e un modello con penna e input tattile (solo 23,8″). L’incollaggio diretto riduce al minimo lo spazio tra la punta della penna e il cursore. Il vetro opaco leggermente satinato riduce i riflessi e limita l’affaticamento degli occhi.

Entrambi i modelli sono più sottili dei predecessori: Cintiq 24, ad esempio, ha uno spessore di 21 mm, quasi la metà del precedente modello da 22″. Il design senza ventola garantisce un funzionamento silenzioso, favorendo la concentrazione durante le sessioni di lavoro.

Cintiq 24 include il supporto regolabile, che permette di regolare l’angolazione. Cintiq 16 è dotata di piedini pieghevoli ed è anche compatibile con il supporto opzionale, venduto separatamente. Entrambi i modelli sono compatibili con lo standard VESA (75 x 75 mm) per l’utilizzo con bracci per monitor di terze parti.

Tutte le porte sono disposte sul retro per semplificare la gestione dei cavi. Tutti i modelli supportano la connessione USB-C e il modello da 16″ vanta installazione con cavo singolo per dati e alimentazione. Le porte HDMI e USB-A sono disponibili su entrambi i modelli come opzioni alternative.

Tutti i modelli sono dotati di licenze a tempo limitato per software creativi, tra cui Clip Studio Paint EX e MASV. I nuovi modelli Wacom Cintiq saranno disponibili quest’estate. Sul sito Wacom sono indicati i prezzi di 799,99 € per il modello da 16″, 1429,99.€ per il 24″ e 1709,99 € per il 24″ con lo schermo mutitouch.

