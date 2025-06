Friggitrice ad aria con doppio scompartimento in sconto a 73 €

Ecco un elettrodomestico che può cambiarvi la vita ai pasti: una friggitrice ad aria con doppio scompartimento che, grazie alla possibilità di personalizzare tempi e temperature per ciascun lato, è sufficientemente flessibile da permettere di gestire due preparazioni diverse in contemporanea. Se vi interessa la potete comprare in sconto.

Come dicevamo si può dividere lo scompartimento interno così che, grazie anche ai due display indipendenti, è possibile cucinare, ad esempio, verdure da una parte e carne dall’altra, con impostazioni completamente distinte. Di conseguenza non serve più attendere che una pietanza sia pronta per iniziare la successiva: basta avviare entrambi i programmi, e grazie alla funzione di sincronizzazione, i due alimenti termineranno la cottura nello stesso momento.

Quando invece si desidera utilizzare tutto lo spazio disponibile, è sufficiente rimuovere il divisore interno per trasformare il dispositivo in una friggitrice da 10 litri a camera singola. Questo consente di cucinare porzioni generose o addirittura un pollo intero.

La cottura può essere monitorata dall’esterno in qualsiasi momento grazie alla finestra trasparente e alla luce interna, in modo tale da non dover aprire il cestello e disperdere calore.

L’utente ha a disposizione 12 programmi preimpostati (più le funzioni di scongelamento e riscaldamento) per coprire le preparazioni più comuni senza dover smanettare con le varie impostazioni.

Con una potenza di 2600 Watt, questo elettrodomestico permette di cucinare in modo uniforme, riducendo tempi e consumi. Inoltre l’efficienza energetica, unita a una cottura che richiede fino all’85% in meno di grassi, lo rende adatto a un uso quotidiano anche in ottica salutista.

Infine la struttura è facile da pulire grazie ai componenti removibili in acciaio inossidabile e perciò resistenti alla corrosione e lavabili in lavastoviglie.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 73 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.