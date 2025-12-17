Nuova numerazione per il Digitale Terrestre; aggiunti canali extra: ecco come trovare i tuoi preferiti

Digitale Terrestre, nuove offerte televisive e canali extra: cambia la numerazione TV e arrivano importanti novità da risintonizzare subito.

Il digitale terrestre continua a evolversi e, senza ombra di dubbio, questo sabato di dicembre porta con sé cambiamenti che non passano inosservati.

Infatti, nelle ultime ore si stanno registrando modifiche rilevanti nella composizione dei mux, con una nuova disposizione dei canali che interessa gran parte degli utenti italiani.

Ecco come cambia il Digitale Terrestre

Un aggiornamento che, però, rischia di creare un po’ di confusione se non si interviene manualmente sul proprio televisore o decoder.

Le novità non riguardano soltanto l’ordine dei canali, ma anche la presenza di nuove emittenti e di contenuti extra che arricchiscono l’offerta televisiva gratuita. Il digitale terrestre, negli ultimi mesi, sta cercando di recuperare terreno puntando su qualità HD, nuovi canali tematici e una riorganizzazione più chiara delle numerazioni. Un processo che, infatti, richiede qualche intervento da parte degli utenti per continuare a vedere tutto correttamente.

Va detto, però, che i cambiamenti non si fermano qui. Dal 2026 sono previste importanti modifiche anche su Tivùsat. Molte smart card attualmente in circolazione smetteranno di funzionare e sarà necessario aggiornare il proprio sistema di ricezione. Un segnale chiaro di come il settore televisivo stia andando verso standard sempre più moderni e selettivi.

Tornando al digitale terrestre, per poter visualizzare correttamente i nuovi canali e la nuova numerazione è fondamentale effettuare una risintonizzazione. Il procedimento è piuttosto semplice e alla portata di tutti. Basta accendere il televisore, entrare nel menu delle impostazioni, selezionare la voce dedicata ai canali o alla sintonizzazione e avviare la ricerca automatica. In pochi minuti il televisore cancellerà la vecchia lista e caricherà quella aggiornata, includendo tutte le novità disponibili nella propria area geografica.

In alcuni casi, però, può essere utile effettuare una sintonizzazione manuale o un reset completo della lista canali, soprattutto se dopo la ricerca automatica si notano doppioni o canali mancanti. Una volta completata l’operazione, il consiglio è quello di scorrere la lista per verificare che tutto sia al posto giusto. Solo così si evita di perdere qualche emittente importante.

Di seguito riportiamo la nuova numerazione dei canali TV aggiornata sul digitale terrestre:

1 Rai 1 HD

2 Rai 2 HD

3 Rai 3 TGR Regione

4 Rete4 HD

5 Canale5 HD

6 Italia1 HD

7 LA7 HD

8 TV8 HD

9 NOVE

10 Emittente locale

11 Emittente locale

12 Emittente locale

13 Emittente locale

14 Emittente locale

15 Emittente locale

16 Emittente locale

17 Emittente locale

18 Emittente locale

19 Emittente locale

20 20Mediaset HD

21 Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD

22 Iris HD

23 Rai 5

24 Rai Movie HD

25 Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD

26 Cielo

27 27Twentyseven HD

28 TV2000

29 LA7CINEMA

30 La5 HD

31 Real Time

32 QVC HD

33 Food Network

34 Cine34 HD

35 Focus HD

36 RTL 102.5

37 Discovery

38 GIALLO

39 TOPcrime HD

40 Boing HD

41 K2

42 Rai Gulp

43 Rai YoYo

44 frisbee

45 Boing Plus

46 Cartoonito HD

47 Super!

48 Rai News 24 in conflitto LCN con Rai News 24 HD

49 Mediaset Italia2 HD

50 Sky TG24

51 TGCOM24 HD

52 DMAX

53 Italia 53 (Casa Italia 53)

54 Rai Storia HD

55 Mediaset Extra HD

56 HGTV – Home&Garden

57 Rai Scuola HD

58 Rai Sport HD

59 Motor Trend

60 SPORTITALIA HD

61 iL61

62 DONNA SPORT TV (DONNA TV)

63 CS24.LIVE (CANALE 63)

64 SUPERTENNIS

65 ALMA TV

66 RADIO 105

67 R101 TV

68 BOM CHANNEL

69 Deejay TV HD

70 RadioItaliaTV

75 France 24 HD (Valle d’Aosta)

76 RTS Un HD (Valle d’Aosta)

77 TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)

100 Rai 4K Test

101 Rai 4K

103 Rai 3 HD

104 Rete4 HD

105 Canale5 HD

106 Italia1 HD

107 LA7 HD

108 TV8 HD

109 NOVE

120 20Mediaset HD

121 ITALIA 121

122 CANALE 122

123 ITALIA CHANNEL

124 ARTE ITALIA 124

125 ARTE ITALIA 125

126 ITALIA 126

127 ITALIA 127

128 GOLD TV ITALIA

129 LA 4 ITALIA

130 CHANNEL 24

131 RETE ITALIA

132 LINEAGEM

133 ArteIN

134 ITALIA 134

135 ITALIA 135

136 ITALIA 136

137 GOLD INVEST TV

138 TELECAMPIONE

139 DELUXE 139

140 STARMARKET

141 Italia 141 (Italia 53)

142 ITALIA 142 (ITALIA 136)

143 ITALIA 143 (ITALIA 135)

144 CANALE 144 (CANALE 162)

145 PADRE PIO TV

146 Rai Scuola HD

147 FASCINO 147

148 ITALIA 148 (ITALIA 127)

149 PRIMASET

150 Italia 150 (Italia 53)

151 EQUtv

152 Tesory Channel

153 TV 153 (STARMARKET)

154 ITALIA 154 (ITALIA 136)

155 ITALIA 155 (ITALIA 134)

156 ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124)

157 FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD)

158 RADIO KISS KISS TV

159 ITALIA 159 (ITALIA 127)

160 ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125)

161 ITALIA 161 (ITALIA 121)

162 CANALE 162

163 CANALE 163 (ODEON 24)

164 ITALIA 164 (ITALIA 134)

165 Canale 165 (FASCINO TV 165)

166 ORLERTV

167 VH1

168 CANALE168

169 CANALE169

170 PRIMA FREE

200 Test HEVC main10

201 RaiPlay

202 Rai Radio 2 Visual HD

203 RaiPlay Sound

204 PROMO FOOD (CHANNEL 24)

205 PROMO TRAVEL (STARMARKET)

206 PROMO HOME (RETE ITALIA)

207 PROMO LIVING (GOLD INVEST TV)

208 PROMO LIFE (STARMARKET)

209 PROMO SHOPPING (STARMARKET)

220 AP CHANNEL

221 IT CHANNEL

222 RADIO ROMA NETWORK

225 Teleshopping (FASCINO 147)

226 WELCOME IN

227 CANALE 227

228 Tesory Channel

229 LA7CINEMA

230 CANALE 230 (LA 4 ITALIA)

231 Terre Euganee Channel

232 CANALE 232 (CHANNEL 24)

233 RTL 102.5 CALIENTE

234 CUSANO NEWS 7

235 CANALE 235

236 Man-ga

237 CANALE 237 (RETE ITALIA)

238 PROMO KIDS (STARMARKET)

240 GENIUS 240

241 FRANCE 24

242 SICILIA 242

243 CANALE 243 (STARMARKET)

244 BABEL

245 PAROLE DI VITA

246 IlSole24ORE TV

247 BeJoy.kids

248 TCI

250 PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA)

251 MOMENTO TV

253 Radio Radio TV

254 ADNPLAY

255 Maria Vision

256 Onair Italia

257 GAMBERO ROSSO

258 RADIOFRECCIA

259 BIKE

260 URANIA

261 DR PALMAS TV

262 Byoblu

263 CANALE 263 (CANALE 162)

264 NTR RADIO 264 MUSIC TV

265 RDS Social TV

266 RADIO ZETA

267 ARTEORA TV

268 CANALE 268

269 269ITALIA

270 2Settanta Tv

401 Satisfaction TV

402 My Plus Tv

403 Nexum Channel

410 MADE IN BUSINESS

412 IMPRESE

441 ITALIAN FISHING TV

455 ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER HD)

500 tivù la guida

501 Rai 1 HD (provvisorio)

502 Rai 2 HD (provvisorio)

503 Rai 3 HD (provvisorio)

504 Rete4 HD

505 Canale5 HD

506 Italia1 HD

507 LA7 HD

508 TV8 HD

509 NOVE

510 AutoMoto

520 20Mediaset HD

521 Rai 4 HD

522 Iris HD

523 Rai 5 HD

524 Rai Movie HD

525 Rai Premium HD

527 27Twentyseven HD

528 TV2000

529 LA7CINEMA

530 La5 HD

531 RADIO ZETA

532 RADIOFRECCIA

533 RTL 102.5 CALIENTE

534 Cine34 HD

535 Focus HD

536 RTL 102.5

537 Discovery

539 TOPcrime HD

540 Boing HD

542 Rai Gulp HD

543 Rai YoYo HD

545 Boing Plus

546 Cartoonito HD

548 Rai News 24

549 Mediaset Italia2 HD

550 RTV San Marino

551 TGCOM24 HD

554 Rai Storia HD

556 Mediaset Extra HD

558 Rai Sport HD

560 SPORTITALIA HD

561 iL61

562 DONNA SPORT TV (DONNA TV)

565 ALMA TV

566 RADIO 105

567 R101 TV

569 Deejay TV HD

570 RadioItaliaTV

701 Rai Radio 1

702 Rai Radio 2

703 Rai Radio 3

704 Rai GR Parlamento

705 Rai Isoradio

706 Rai Radio 3 Classica

707 Rai Radio Kids

708 Rai Radio Live Napoli

709 Rai Radio Techete’

710 Rai Radio Tutta Italiana

711 Rai Radio 1 Sport

712 No Name Radio powered by Rai

713 Radio Capital

714 Radio Deejay

715 Radio m2o

724 RDS 100% GRANDI SUCCESSI

728 inBlu2000

733 RADIO VATICANA ITALIA

736 RTL 102.5

737 RADIO ZETA

738 RADIOFRECCIA

739 RTL 102.5 TRAFFIC

740 RTL 102.5 BEST

741 RTL 102.5 NAPULE’

742 RTL 102.5 DISCO

743 RTL 102.5 CALIENTE

744 RTL 102.5 BRO&SIS

770 R Italia SMI

771 Radio R101

772 Radio Monte Carlo

785 RADIO 105

786 VIRGIN RADIO

789 Radio Maria

801 Rai 3 TGR Valle d’Aosta

802 Rai 3 TGR Piemonte

803 Rai 3 TGR Liguria

804 Rai 3 TGR Lombardia

805 Rai 3 TGR Veneto

806 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano

807 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento

808 Rai 3 TGR Südtirol

809 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia

810 Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis)

811 Rai 3 TGR Emilia-Romagna

812 Rai 3 TGR Toscana

813 Rai 3 TGR Marche

814 Rai 3 TGR Umbria

815 Rai 3 TGR Lazio

816 Rai 3 TGR Abruzzo

817 Rai 3 TGR Molise

818 Rai 3 TGR Campania

819 Rai 3 TGR Puglia

820 Rai 3 TGR Basilicata

821 Rai 3 TGR Calabria

822 Rai 3 TGR Sardegna

823 Rai 3 TGR Sicilia

825 Radio Margherita Piu’

828 CLASS CNBC

829 LA7 Test

833 SUPERSIX

883 CLASS TV MODA

888 Caccia e Pesca

907 LA7 TEST

908 TV8 News On Demand

929 LA7 Servizi on demand

997 LA7 on demand (LA7 HD)

998 LA7 TEST

999 LA7CINEMA TEST (LA7CINEMA HD)

Come si può vedere, la lista è molto ampia e conferma quanto il digitale terrestre stia cercando di offrire sempre più contenuti. Senza ombra di dubbio, una risintonizzazione in questi giorni è fondamentale per non perdere nessuna delle nuove offerte televisive disponibili.