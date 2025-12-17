Con gli smartglass dentro il Duomo di Milano, i visitatori indietro nel tempo e in luoghi nascosti

Visitare il Domo di Milano è sempre una esperienza notevole, ma farlo letteralmente con “occhi nuovi” è qualcosa di ancora più straordinario: per il percorso di visita della Duomo Time Walk, la veneranda Fabbrica del Duomo ha scelto la tecnologia in realtà aumentata degli smartglass Epson Moverio integrati con il software messo a punto da ARtGlass.

Si tratta di una sorta di tour immersivo fra le antiche rovine – dove oggi appunto sorge il Duomo – che rende visibili elementi completamente nascosti a occhio nudo: grazie alla sinergia tra Epson e ARtGlass, questi “occhiali intelligenti” consentono ai visitatori di tornare indietro nel tempo e “calarsi” nel contesto storico dell’epoca per ammirare gli splendori del passato secondo la logica del “com’era e dov’era”.

Secondo gli ideatori questo tipo di esperienza museale ha un forte valore in termini di narrazione e ricostruzione della storia, facilitando l’attenzione delle persone e migliorando l’acquisizione delle informazioni e di tutte quelle nozioni che in un contesto più tradizionale sono più difficili da riconoscere e apprezzare.

“I visitatori – spiega Emanuele Callioni, Coordinating Manager (Digital Initiatives) del Duomo di Milano – possono sperimentare i Moverio nell’area archeologica del Duomo. L’antica basilica di Santa Tecla e il Battistero vengono ricostruiti davanti agli occhi dei visitatori grazie alla realtà aumentata. Soprattutto nella zona degli scavi, dove oggi sono rimaste solo pietre, i Moverio consentono di vedere i monumenti esattamente come erano in passato.”

La macchina del tempo: con gli smartglass si torna nel passato

Gli smartglass in dotazione sono i Moverio BT-40SN: diventano una vera e propria guida digitale che sovrappone esattamente ricostruzioni e immagini reali. La loro tecnologia di proiezione consente una visione stereoscopica, permettendo ai visitatori di continuare a vedere e a mantenere il pieno contatto con il mondo reale, beneficiando di un campo visivo dettagliato a schermo pieno.

L’impiego dei Moverio nella DuomoTime Walk ha dato un nuovo slancio al patrimonio artistico-religioso della Cattedrale, promuovendo la bellezza delle antiche rovine con un approccio più fresco e coinvolgente rispetto alle visite tradizionali. La tecnologia in realtà aumentata permette infatti ai visitatori di “aprire” gli occhi e godere di scenari inaspettati, in un viaggio nel tempo che condensa storia, arte e meraviglie nascoste”.