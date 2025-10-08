Facebook Twitter Youtube
Nuovo digitale terrestre, lo switch off interessa tutti: cosa cambia e come avere i nuovi canali

Di Francesca Testa
Nuovo digitale terrestre, lo switch off
Rivoluzione digitale terrestre, cosa cambia- Macitynet.it

Digitale Terrestre, una nuova rivoluzione è in corso: lo switch off interessa davvero tutti. Ecco cosa cambia e come vedere i nuovi canali.

Nel corso degli ultimi anni il modo di vedere la televisione è cambiato radicalmente. Con l’avvento del digitale terrestre gli spettatori hanno vissuto una vera e propria rivoluzione, affidandosi ad una nuova tecnologia che ancora oggi non ha esaurito il suo percorso di transizione. Dalle trasmissioni ad antenna analogica al digitale terrestre anche l’emittenti tv ne hanno fatta di strada e anche in poco tempo, un cambiamento che è ancora in corso e che è destinato a subire un ulteriore switch-off.

Sicuramente grazie al digitale terrestre il segnale sulle tv è migliore, e più adeguato rispetto al passato anche se il risultato di una visione ottimale dipende soprattutto dalla tipologia di televisore, che dovrebbe essere fornita di tutte le strumentalizzazioni necessarie per poter accedere ai servizi offerte dal nuovo sistema. Nonostante i tanti cambiamenti degli ultimi anni il nuovo digitale terrestre è prossimo a subire un ulteriore switch off: ma chi è coinvolto? E cosa cambia per gli utenti?

Lo switch off al nuovo digitale terrestre prevede il cambio di frequenze e il passaggio allo standard DVB-T2: un’innovazione che prevede tutti i canali gratuiti e una visione ad alta definizione digitale. La rivoluzione verso il DVB-T2 è iniziata lo scorso 28 agosto 2024 e ancora non è stata completata. Il primo passo è stato compiuto proprio dalla Rai, la rete di stato ha infatti effettuato l’attuazione di diversi nuovi canali e ne ha soppresso altri.

La nuova codifica video HEVC dell’emittenti

L’emittenti si stanno preparando ad accogliere la nuova codifica video HEVC che tra i tanti vantaggi attua quello dell’Ultra HD e il 4K. Per il momento non sono stati stabiliti i termini per l’adeguamento, e il percorso di transizione è in corso. I telespettatori potranno godersi la tv ancora con l’attuale sistema di digitale terrestre, almeno fino a quando lo switch off non sarà completato dagli addetti ai lavori.

Nuovo digitale terrestre
Rivoluzione digitale terrestre, cosa cambia- Macitynet.it

L’unico dubbio riguarda la possibilità che il televisione che si possiede, una volta completata la transizione, non sia adeguato a ricevere il segnale, il non permetterebbe la visione dei nuovi canali tv.

Per sapere se si ha un apparecchio in grado di supportare lo standard DVB-T2 basterà andare sui canali 100 e 200, dove dovrà comparire la scritta “Test HEVC Main 10″. Se è presente la tv continuerà a trasmettere anche dopo la conclusione dello switch off, altrimenti l’apparecchio dovrà essere sostituito.

