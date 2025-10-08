Con Sennheiser HDB 630 l’Hi-Fi per audiofili si libera dei cavi

Sennheiser annuncia l’arrivo sul mercato delle nuove cuffie wireless a padiglione chiuso HDB 630, progettate per gli audiofili che non vogliono rinunciare a un suono di alta qualità senza fili.

Lo storico marchio audio intende superare l’idea che un ascolto di qualità che richieda di essere legati a un impianto domestico. Il nucleo delle HDB 630 è rappresentato da un trasduttore proprietario SYS38 e da un’architettura acustica avanzata.

Grazie a queste tecnologie le cuffie offrono un’esperienza sonora fedele, concentrata su voci raffinate, dettagli nitidi e bassi dinamici. Il suono che ne deriva, spiega la società, è caratterizzato da una scena ampia e naturale, con un’elaborazione digitale ridotta al minimo per preservare l’autenticità della registrazione originale per la felicità degli ascoltatori più esigenti.

Altro punto di forza è la versatilità: le HDB 630 permettono di scegliere tra libertà wireless, con supporto ai codec ad alta risoluzione aptX HD e aptX Adaptive, e la fedeltà assoluta dell’ascolto cablato tramite il cavo USB-C, grazie alla quale è possibile raggiungere una qualità lossless fino a 24-bit / 96 kHz. Inoltre, un equalizzatore parametrico offre un controllo totale, consentendo di personalizzare l’audio secondo le proprie preferenze.

Progettate ispirandosi al design delle MOMENTUM 4 e realizzate con materiali di pregio, le HDB 630 sono state pensate per un comfort prolungato e per un’autonomia che garantisce fino a 60 ore di ascolto anche con la cancellazione attiva del rumore (ANC) attivata.

E per le emergenze, una ricarica rapida di soli 10 minuti fornisce ben 7 ore di riproduzione. Il sistema ANC ibrido adattivo isola efficacemente dai disturbi esterni senza sacrificare la qualità musicale.

Sennheiser HDB 630, disponibilità e prezzo

Le nuove cuffie Sennheiser HDB630 si possono preordinare da questa pagina del sito del costruttore al prezzo di € 499,90. I prodotti Sennheiser sono disponibili anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.