Nuovo iPad Air Cellular in sconto e spedito subito su Amazon

Il nuovo iPad Air su Amazon scende al prezzo minimo grazie ad uno sconto nel carrello: 765€ nella versione con rete cellulare.

Il dispositivo, lo ribadiamo, è quello appena rilasciato e da oggi acquistabile ovunque con spedizione dal 24 ottobre. Quindi siamo parlando dell’iPad Air con nuovo fattore di forma e stile ispirato a quello di iPad Pro. Queste le sue caratteristiche

Display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone e ampia gamma cromatica P3

Chip A14 Bionic con Neural Engine

Touch ID nel tasto laterale

Fotocamera posteriore da 12 MP, fotocamera frontale FaceTime HD da 7 MP

Connettore USB-C per ricarica e accessori

Compatibilità con Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio e ApplePencil (2ªgenerazione)

Il prezzo di 765 euro è di 40 euro più basso del prezzo ufficiale Apple. Lo sconto potrebbe non essere considerato imperdibile ma al momento non ci sono offerte migliori da rivenditori affidabili e ufficiali quali è Amazon. Soprattutto Amazon vi consegna questo iPad entro inizio prossima settimana mentre nei negozi ancora è introvabile; addirittura la stessa Apple non è in grado di consegnarvelo prima della fine di novembre o addirittura inizio dicembre.

Click qui per comprare il nuovo iPad in sconto