Asus ROG XREAL R1, occhiali da gaming micro-OLED FHD

ASUS Republic of Gamers ha annunciato i ROG XREAL R1, indicati come i primi occhiali da gaming micro-OLED FHD (1920 x 1080) a 240Hz al mondo, dotati del ROG Control Dock con ampia connettività e compatibilità con PC e console.

I ROG XREAL R1 AR promettono un’esperienza di gioco ottimizzata per la console ROG Ally, mettendo a disposizione un campo visivo espanso di 57°, 3 gradi di libertà, tecnologia di colorazione elettrocromica e tecnologia Sound by Bose, assicurando un’esperienza audiovideo totalmente immersiva.

Questa ulteriore evoluzione dei display da gaming spaziali è stata creata in collaborazione con XREAL, specializzata in occhiali AR consumer.

Questi occhiali da gaming ridefiniscono il gaming su grande formato, trasformando ROG in un display spaziale che può essere indossato e vissuto a 360 gradi.

Compatibilità con PC, console e ROG Ally

I ROG XREAL R1 si integrano nell’ecosistema ROG per offrire versatilità di livello desktop in una forma leggera e indossabile. Alimentati dal ROG Control Dock, gli R1 forniscono connettività tramite DisplayPort 1.4 e due porte HDMI 2.0 per consentire ai giocatori di passare tra il proprio PC e la propria console con un solo clic.

Gli R1 possono anche connettersi direttamente alla console portatile ROG Ally tramite il cavo USB-C per offrire a chi li indossa un campo di battaglia virtuale fino a 171 pollici.

Chi li indossa può rendere lo schermo virtuale più grande oppure più piccolo, avvicinarlo o allontanarlo, semplicemente con la pressione di un pulsante e sfruttando la potenza del chip di co-elaborazione spaziale X1 integrato. I ROG XREAL R1 pesano solo 91 grammi e il produttore li indica come progettati per offrire esperienze di visione su grande schermo ovunque, anche in movimento.

Immagini fluide

Grazie ai ROG XREAL R1, chi li indossa potrà godere di uno schermo virtuale da 171 pollici a 4 metri e beneficiare di un campo visivo più ampio fino a 57°, coprendo il 95% dell’area di visualizzazione focalizzata. La frequenza di aggiornamento fino a 240Hz ed una latenza motion-to-photon di 3ms assicurano immagini fluide e reattive, senza sfocature di movimento o sfarfallii.

La modalità Anchor in 3 DoF nativo offre ai giocatori la libertà di posizionare lo schermo virtuale ovunque nel mondo fisico, oppure centrato su chi li indossa.

Trasparenza adattiva e audio di qualità

Dotati di lenti con tecnologia elettrocromica, i ROG XREAL R1 si adattano alle condizioni di luce e regolano automaticamente la trasparenza delle lenti. Quando la funzionalità viene abilitata, le lenti diventano più trasparenti quando l’utente distoglie lo sguardo dallo schermo ancorato, tingendosi nuovamente quando l’utente riprende a guardare lo schermo. Le lenti offrono tre livelli di oscuramento elettrocromico in modo che chi le indossa possa selezionare manualmente i livelli appropriati per adattarsi alle diverse condizioni di luce. Il produttore parla di visibilità “chiara e confortevole” in qualsiasi ambiente, dalla luce diurna intensa alle stanze scarsamente illuminate.

La tecnologia Sound by Bose offre un audio immersivo promettendo “un ricco palcoscenico sonoro tridimensionale”. Ogni dettaglio — dai passi più flebili alle esplosioni — è reso con chiarezza realistica e precisione spaziale, dando ai giocatori una maggiore consapevolezza per percepire l’azione intorno a loro e reagire istantaneamente.

Disponibilità

I ROG XREAL R1 sono attesi per la spedizione globale nella prima metà del 2026. I prezzi non sono stati comunicti.