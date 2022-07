Oclean X Pro, lo spazzolino elettriche che vede le zone cieche a partire da 47 euro su Amazon

Oclean X Pro , uno degli spazzolini elettrici più perforamenti in circolazione, è in offerta su Amazon in occasione del Prime Day. Disponibile in quattro diverse colorazioni, si acquista a partire da 47 euro.

Tra i punti più interessanti di questo prodotto la sua capacità di rilevare cieche: grazie al giroscopio a 6 assi integrato rileva il movimento della spazzolatura e genera rapporti sulle zone cieche in base alle proprie tecniche di spazzolatura.

È dotato di rilevamento di 8 zone morte con funzione di feedback. Per aiutare l’utente a lavarsi al meglio i denti, lo spazzolino rileva le zone morte per prevenire il formarsi della placca. L’app sullo smartphone, al quale collegare lo spazzolino, mostra rapporti di spazzolatura giornalieri, settimanali e mensili personalizzati con appositi schemi. Questi rapporti sono progettati per aiutare gli utenti a costruire abitudini più sane attraverso la tecnologia rivoluzionaria di Oclean.

Il rapporto di pulizia visualizzato sul display a colori intelligente e interattivo dopo mostra alcuni dati sulla pulizia, garantendo una copertura al 100% della bocca, avvisando di eventuali punti mancati.

Lo spazzolino integra anche un sensore di pressione che protegge perfettamente denti e gengive. Se si applica troppa pressione, la vibrazione dello spazzolino intelligente si interromperà. Oclean X Pro ha 3 programmi di pulizia con diversi livelli di intensità (pulizia, sbiancamento, massaggio) e 32 livelli di intensità regolabili per la modalità di pulizia.

E’ in grado di fornire 82000 movimenti/min micro-vibrazioni soffrendo una pulizia della bocca potente e completa e incorpora una batteria da 800 mAh che promette fino a 30 giorni di autonomia con una sola carica; per ricaricarla basta appoggiarlo in verticale sulla base inclusa in confezione. A ricarica ultimata è anche possibile fissare la base su una parete in modo da appendere lo spazzolino in verticale ed averlo sempre a portata di mano, evitando al contempo di tenere in costante carica la batteria per prolungarle la durata di vita.

Utilizza setole antibatteriche approvate dalla FDA ed è certificato IPX7, il che vuol dire che può essere usato per lavarsi i denti anche sotto la doccia, mentre la base di ricarica è IPX5 quindi si può tenere tranquillamente in bagno perché resiste sia all’umidità che a qualche schizzo d’acqua. Per il collegamento Bluetooth a smartphone e tablet utilizza la tecnologia 4.2. Buoni anche peso ed ingombri: si attesta intorno ai 40 grammi e misura 30 x 13 x 3,5 centimetri.

Come dicevamo, se volete comprare lo spazzolino sonico Oclean X Pro al prezzo più basso, non vi resterà che cliccare sui link Amazon, dove è disponibile in diverse colorazioni: