Primi benchmark MacBook Air con chip M2

Da venerdì 9 luglio è possibile ordinare il nuovo MacBook Air con chip M2, e c’è già chi ha avuto modo di provarlo ed eseguire dei benchmark.

“Mr. Macintosh” su Twitter riferisce che nei test con Geekbench 5 il MacBook Air con M2 e 16GB di memoria unificata evidenzia un punteggio di 1899 nei test single-core e un punteggio di 8965 nei test multi-core. I numeri in questione sono simili a quelli che è possibile ottenere con il MacBook Pro 13″ con chip M2, confermando che i notebook offrono performance molto simili con questa tipologia di test, alla stregua di quanto già visto con i modelli con chip M1.

Come è facile immaginare, Geekbench permette di tenere conto solo di alcuni aspetti nei test. Il MacBook Pro risulterà ad ogni modo più veloce in alcuni task per la presenza di un sistema di raffreddamento attivo, un sistema termic che permette di sostenere livelli di performance più a lungo rispetto a quanto è possibile fare con l’Air, spingendo al massimo la CPU e la GPU per tutto il tempo che serve.

Il sito Macrumors fa notare che il MacBook Air con chip M2 supera in termini di prestazioni il Mac Pro con CPU Intel Xeon W 8-core, macchina che costa 5000$ in più. Non ha ad ogni modo senso effettuare questi confronti su macchine molto diverse da loro ma i numeri sono indicativi della impressionante potenza che è in grado di offrire l’M2.

Nella presentazione dell’Air con M2, Apple ha spiegato che il chip in questione è sviluppato utilizzando la tecnologia a 5 nanometri di seconda generazione, offrendo un ulteriore salto in avanti rispetto alle prestazioni per watt già leader nel settore del chip M1, con una CPU il 18% più scattante, una GPU il 35% più potente e un Neural Engine il 40% più veloce. M2 offre inoltre il 50% di banda di memoria in più rispetto a M1 e fino a 24GB di veloce memoria unificata.

The first 2022 M2 MacBook Air Geekbench 5 benchmark!https://t.co/JJQLRq5sX3 pic.twitter.com/lU4aTAKw0n — Mr. Macintosh (@ClassicII_MrMac) July 8, 2022

Non è ancora dato sapere se, come già visto con il MacBook Pro M2 modello base, anche sull’Air base Apple ha un alloggiamento con un blocco unico di memoria NAND, elemento che rende l’SSD più “lento” rispetto al modello precedente e a quelli con unità SSD più grandi.

Come accennato, Apple ha avviato i preordini per i MacBook Air M2 sull’Apple Store Online (sono disponibili anche su Amazon) ma subito dopo l’avvio degli ordini, i tempi di consegna si sono già allungati.