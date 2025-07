Solo 68 € su Amazon per questo tablet Blackview da 10 pollici con Android 14

Il Blackview Tab 70 WiFi è un tablet Android da 10 pollici che unisce funzionalità, prestazioni fluide e un prezzo estremamente competitivo, ancor di più grazie allo sconto del 30% in corso su Amazon.

Equipaggiato con Android 14 e l’interfaccia personalizzata Doke OS_P 4.0, offre un’esperienza d’uso intuitiva, perfetta sia per l’intrattenimento che per le attività quotidiane come studio o lavoro. Tra i suoi punti di forza un multitasking particolarmente fluido, che consente di passare velocemente da un’applicazione all’altra, migliorando l’efficienza d’uso. Si acquista su Amazon a soli 68 euro usando il codice sconto 4ABDCTVS.

Sotto la scocca, troviamo un processore quad-core abbinato a 12 GB di RAM totali, di cui 4 GB fisici e 8 GB di RAM virtuale. La memoria interna è di 64 GB, ma può essere espansa fino a 1 TB tramite scheda microSD, rendendolo ideale per chi ha bisogno di tanto spazio per archiviare video, app, documenti e contenuti multimediali.

Uno dei punti di forza di questo tablet è la connettività WiFi 6, che assicura una rete più stabile e veloce anche durante lo streaming o il gioco online. È presente anche la tecnologia Bluetooth 5.0, che garantisce una connessione efficiente con cuffie, tastiere e altri dispositivi wireless. La porta audio da 3,5 mm offre inoltre la possibilità di utilizzare facilmente cuffie tradizionali.

Il display HD+ da 10 pollici, con risoluzione di 1280 x 800 pixel, garantisce immagini nitide e colori vividi, perfetti per godersi film, serie TV o semplicemente navigare sul web. Non manca, per gli amanti del cinema, il supporto Widevine L1, così da garantire la visione di contenuti in alta risoluzione su piattaforme come Netflix. La superficie del display è resistente ai graffi e il controllo multi-touch risponde in modo preciso.

Il comparto fotografico è dotato di una fotocamera frontale da 2 megapixel e una posteriore da 5 megapixel. Entrambe supportano le funzioni intelligenti di Google Lens, permettendo il riconoscimento di oggetti, la traduzione di testi e l’estrazione di informazioni direttamente dalla fotocamera. È disponibile anche lo sblocco tramite riconoscimento facciale, comodo e veloce per accedere al dispositivo in sicurezza.

Al momento il tablet è in promozione su Amazon con uno sconto del 30%, che porta il prezzo finale a 68,60 euro.

L’offerta è valida fino a tutto il 31 luglio 2025 utilizzando il codice sconto 4ABDCTVS al momento dell’acquisto. Un’occasione ideale per chi cerca un tablet completo, moderno e accessibile, perfetto per tutta la famiglia.

Clicca qui per acquistarlo.