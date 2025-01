Come sapere quando un messaggio WhatsApp è stato letto, con immagini o senza

Pubblicità

Dopo che avete inviato un messaggio su Whatspp, potreste vedere uno o due segni di spunta ✓ nell’angolino in basso a destra. Ciascuno rappresenta una condizione specifica di quel messaggio. Nello specifico:

segno di spunta singolo : il messaggio è stato inviato;

: il messaggio è stato inviato; segno di spunta doppio (grigio) : il messaggio è stato recapitato al destinatario. Se si tratta di una chat di gruppo, appare quando è stato recapitato a tutti i membri;

: il messaggio è stato recapitato al destinatario. Se si tratta di una chat di gruppo, appare quando è stato recapitato a tutti i membri; segno di spunta doppio (blu): il messaggio è stato letto. Nelle chat di gruppo, appare quando è stato letto da tutti i membri.

Se si tratta di una nota vocale, appare un microfono blu ad indicare che il destinatario l’ha ascoltata (nota: diventa blu anche se l’ascolto è parziale).

Come conoscere l’ora esatta per ciascuna delle condizioni

Se volete saperne di più, potete leggere l’ora in cui un messaggio è stato consegnato e letto.

Su iPhone:

tenete premuto sul messaggio ;

; cliccate su Info nel menu in sovrimpressione.

Su Android:

tenete premuto sul messaggio ;

; cliccate su Info nella barra dei menu in alto.

Come funziona con Foto e Video

Se inviate una sola foto o un solo video, il procedimento è lo stesso che vi abbiamo descritto sopra.

Se invece inviate due o più file di questo tipo a distanza di pochi secondi, l’app tende a raggrupparli in un unico messaggio.

In questo caso per sapere quando sono stati visti fate così:

aprite la galleria ;

; tenete premuto sopra una immagine o un video;

sopra una immagine o un video; cliccate su Altro ;

; selezionare la voce Info.

In questo modo è possibile sapere quando sono stati consegnati e visti. Badate bene che la spunta blu appare non appena il destinatario apre la chat, e non dopo che ha ingrandito le immagini: per Whatsapp, nel momento in cui scriviamo questo articolo, il solo fatto di visualizzare la galleria in anteprima viene interpretato come una visualizzazione completa di tutto il suo contenuto.

Ecco perché non sempre funziona

Se non riuscite a controllare queste informazioni, potrebbe essere dovuto a uno dei seguenti motivi:

il telefono del destinatario è spento , oppure non è connesso a Internet ;

, oppure non è connesso a ; il destinatario non ha ancora aperto la conversazione;

la conversazione; il destinatario ha visto il messaggio dal Centro Notifiche e poi lo ha ignorato;

e poi lo ha ignorato; uno dei due ha disattivato l’interruttore per le conferme di lettura nelle impostazioni della privacy (Nota: se viene riattivato, la conferma di lettura non apparirà sui vecchi messaggi ma funzionerà solo per i futuri);

per le conferme di lettura nelle impostazioni della privacy (Nota: se viene riattivato, la conferma di lettura non apparirà sui vecchi messaggi ma funzionerà solo per i futuri); la data e l’ora su uno dei due telefoni non sono corretti;

su uno dei due telefoni non sono corretti; il destinatario vi ha bloccato.

Con le chat di gruppo invece le conferme di lettura sono disponibili anche se uno o più membri del gruppo le hanno disattivate dalle impostazioni di privacy. Inoltre nelle info vengono mostrati gli orari anche per i membri che hanno lasciato il gruppo.

Se modificate un messaggio

I messaggi Whatsapp possono essere modificati entro 15 minuti dall’invio. Se lo fate, anche se quel messaggio è già stato letto, il segno di doppia spunta torna grigio finché non viene letto di nuovo. Solo a quel punto sarà possibile visualizzare il nuovo orario.

