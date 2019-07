Offerta da non perdere: solo oggi aspirapolvere robot + lavapavimenti Ecovacs da 154 €

Avete meno di ventiquattro ore di tempo per approfittare di un’offerta che chiamarla imperdibile è anche poco: due degli aspirapolvere robot di Ecovacs, uno dei marchi primari del settore degli elettrodomestisci smart, dotati di funzione lavapavimenti, sono infatti in offerta del giorno su Amazon con uno sconto che balla tra il 40% e il 50%.

Deebot 605

A metà prezzo potete comprare Deboot 605. Dotato di morbidi cuscinetti, sensori anticollisione e anticaduta, aggira gli ostacoli, evita i mobili e rileva i gradini senza cadere. Inoltre ha una lunga autonomia e torna da solo alla base di carica.

Grazie alle spazzole per la pulizia dei bordi e alla spazzola principale a V questo Deebot spazza, solleva e aspira in un solo passaggio, risultando particolarmente funzionale sia su tappeti che su pavimenti a superfici dure. Ha una modalità Max che permette di raddoppiare la potenza di aspirazione per poter pulire adeguatamente superfici particolarmente sporche rimuovendo anche i peli di animali più insidiosi.

Come dicevamo uno dei talenti del Deebot 605 è il lavaggio dei pavimenti. Basta rimuovere il contenitore della polvere e inserire il serbatoio d’acqua: a questo punto il robot entra in automatico in modalità asciugatura e segue un percorso di pulizia sistematico. Il panno in microfibra si inumidisce solo quando il robot è in movimento, quando poi si ferma o torna alla base di carica il flusso d’acqua si interrompe in automatico.

Il robot si controlla anche tramite l’app ECOVACS Home permettendo così di accendere, spegnere, programmare e persino individuare le aree da pulire tramite lo smartphone. Tra le altre caratteristiche segnaliamo la presenza di un filtro anti-particolato che permette di ridurre i trigger trasportati dall’aria e responsabili delle allergie. Il sistema di filtraggio è composto da tre elementi: un filtro a maglie metalliche che raccoglie la sporcizia più grossolana, un filtro in spugna e, per l’appunto, un classico filtro anti-particolato.

Se siete interessati all’acquisto, soltanto per poche ore, più precisamente fino alla mezzanotte di oggi 30 luglio, anziché 320 euro lo potete acquistare a 184 euro grazie all’offerta del giorno. Inserendo poi il codice 730offerta nel carrello ottenete un ulteriore sconto di 30 euro che vi permetterà di comprarlo praticamente a poco meno di metà prezzo: solo 153,98 euro.

Deebot 715

Annunciato a maggio, anche questo robot è in super-sconto soltanto per oggi. Tra le sue peculiarità diciamo innanzitutto che utilizza la tecnologia di navigazione Smart Navi 2.0 già presente in altri modelli e che di fatto gli consente di orientarsi ininterrottamente da solo grazie ai punti prefissati nelle stanze, visualizzando al contempo un protocollo di pulizia sotto forma di mappa all’interno dell’applicazione Ecovacs Home al termine delle operazioni.

Gli ostacoli vengono rilevati automaticamente e ogni stanza viene pulita in modo sistematico. Inoltre, grazie alla recente tecnologia dei sensori, la pulizia può essere effettuata anche in assenza di luce.

Ecovacs Deebot 715 può inoltre attivare automaticamente la modalità Max in presenza di aree con sporcizia particolarmente persistente: grazie ad una potenza di aspirazione doppia, riesce così a rimuovere anche lo sporco più ostinato.

Il punto di forza, però, è la sua versatilità: grazie al serbatoio d’acqua supplementare, non solo è in grado di aspirare lo sporco dal pavimento, ma anche di pulirlo. Per fare ciò, il contenitore della polvere dovrà essere rimosso e sostituito con il serbatoio d’acqua e le pulizie partiranno immediatamente.

La potenza di aspirazione di 1000 Pa del motore digitale assicura una pulizia profonda raccogliendo facilmente capelli, peli di animale, semi e altri detriti presenti su pavimenti e tappeti, mentre il design sottile permette di pulire anche sotto i mobili, di evitare gli ostacoli senza lasciare nessuna traccia di sporco.

Con un’autonomia di 110 minuti (quando scarico poi torna alla base di ricarica da solo) riesce a pulire adeguatamente un intero appartamento di medie dimensioni e la tecnologia Smart Navi 2.0 di cui sopra gli consente di pulire i locali secondo un percorso sistematico, senza cioè trascurare alcuni settori o ripeterne altri.

Il robot è compatibile con Alexa ed è dotato di un comodo telecomando adatto alle persone più anziane. In aggiunta se verranno rilasciati aggiornamenti li scaricherà e li installerà da solo via OTA grazie al collegamento WiFi.

Infine, come il precedente, impiega un filtro anti-particolato per eliminare gli allergeni, si può controllare tramite l’app sullo smartphone ed integra sensori anti-collisione e anti-caduta per proteggere sia i mobili che il robot stesso.

Il prezzo di vendita è di 400 euro ma con l’offerta del giorno su Amazon risparmiate il 40% pagandolo soltanto 239,98 euro. Anche in questo caso l’offerta scade alla mezzanotte di oggi 30 luglio.