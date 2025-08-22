Facebook Twitter Youtube

Office per Mac e Windows, licenza completa a 31 € per il rientro a scuola

Professionisti, studenti, o persone comuni con un Mac o un PC Windows, ecco l’offerta che vi permette di essere ancora più produttivi spendendo pochissimo: su Godeal24 infatti è in corso il Back To School dove al momento trovate in sconto Microsoft Office, la suite più famosa al mondo in questa categoria.

Se avete un Mac allora potete ottenere l’accesso a vita a Microsoft Office Home & Business 2021 per Mac a soli 49,99 € (invece di 229 €). Nessun abbonamento mensile, nessun rinnovo, nessun costo nascosto. Solo un codice che vi garantisce l’accesso a vita alle versioni complete di Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (Basic) e OneNote su un solo Mac, ottimo quindi ideale per piccole imprese, studenti, freelance e chiunque voglia il massimo della produttività senza costi ricorrenti. Subito dopo l’acquisto riceverete un link per il download e una chiave di attivazione via email, così potrete iniziare a usare Office immediatamente.

Se avete un budget più alto e volete sfruttare le ultime funzioni AI di Microsoft Office, potete anche comprare Microsoft Office Home and Business 2024 per MAC/PC a un prezzo una tantum di 139,99 €, quindi con ben 160 € di sconto rispetto al prezzo ufficiale di 299 €.

Per gli utenti Windows, Microsoft Office Professional 2021 per Windows è disponibile al prezzo speciale di 31,25 € (anziché 299 €), sempre con acquisto una tantum.

Il modo più economico per ottenere Microsoft Office a vita per Mac o Windows

Le migliori offerte per Microsoft Office!

– Microsoft Office Home & Business 2021 for Mac – 49.99€

– Microsoft Office Pro 2021 for Windows – 31.25€

– Microsoft Office Home & Business 2019 for Mac – 32.29€

– Microsoft Office Pro 2019 for Windows – 22.75€

– Microsoft Office Home and Business 2024 for MAC/PC – 139.99€ (Reg. 299€)

– Microsoft Office Home 2024 for MAC/PC – 139.99€ (Reg. 149€)

– Microsoft Office Home & Business 2016 for Mac – 27.99€

– Microsoft Office Pro 2016 for Windows – 15.29€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 2 Keys – 59.50€ (Only 29.75€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5 PCs – 130.00€ (Only 26.00€/PC)

Licenze Windows autentiche e a vita a partire da 6 €!

– Windows 11 Professional Key – 13.25€

– Windows 11 Professional – 2 Keys – 24.75€ (only 12.38€/Key)

– Windows 11 Professional – 5 Keys – 53.15€ (only 10.63€/Key)

– Windows 11 Home Key – 13.05€

– Windows 10 Professional Key – 8.25€

– Windows 10 Professional – 2 Keys – 14.25 € (only 7.12€/ Key)

– Windows 10 Professional – 5 Keys – 34.15€ (only 6.83€/Key)

– Windows 10 Home Key – 8.15€

– Windows 10 Home – 2 Keys – 14.45€ (only 7.24€/ Key)

Altri pacchetti in sconto fino al 62% di sconto (codice coupon “MAC62”)

– Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 46.29€

– Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41.39€

– Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.54€

– Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 31.64€

Fino al 50% di sconto su altre versioni di Windows e Office! (codice coupon “MAC50”)

– Visual Studio 2022 Enterprise – 1 PC/Mac – 60.00€

– Windows Server 2025 Standard – 31.49€

– Windows Server 2022 Standard – 26.13€

– Windows Server 2019 Standard – 25.01€

Altri strumenti per Mac al miglior prezzo!

– MacBooster 8 Lifetime Subscription – 20.48€

– Ashampoo PDF Pro 4 – 29.99€

– SideNotes – Mac – 27.99€

– Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21.99€

Perché fidarsi di Godeal24?

✅ Consegna digitale immediata
✅ Licenze Microsoft 100% originali
✅ Valutazione “Eccellente” al 98% su TrustPilot
✅ Assistenza clienti 24/7
Per contattare Godeal24: [email protected]

Offerte Apple e Tecnologia

Differenze MacBook Air - macitynet.it

Super minimo per il MacBook Air M4 solo 949 €

Amazon sconta al super minimo il MacBook Air da 256 GB. Solo 949 euro per una macchina pronta per l'Intelligenza Artificiale, perfetta per tempo libero, intrattenimento, scrittura ed ufficio.
