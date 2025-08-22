Recensione Aqara U200 lite, la serratura smart economica e pratica

Il mondo delle serrature smart conta ormai diversi protagonisti, con Aqara che rappresenta uno dei punti fermi per l’utenza, ancor di più adesso che sta cercando di diversificare i propri prodotti in base alla fascia di prezzo. Aqara U200 lite è praticamente la stessa del modello U200, ma con qualche supporto in meno. Alla prima installazione ci aveva fatto storcere il naso, ma un aggiornamento arrivato pochi minuti dopo, ci ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo.

Per avere un’idea di come funzioni, cosa includa la confezione e come si monti questa serratura, in realtà, basterebbe fare riferimento alla nostra recensione del modello U200 non lite. Questo perché, essenzialmente, i prodotti sono identici. Esteticamente sono al 100% sovrapponibili e non riconoscibili ad occhio nudo. L’unica differenza che abbiamo rilevato è una colorazione leggermente più chiara nella scocca frontale rimovibile. Per il resto, abbiamo montato questa nuova serratura sulla precedente staffa della U200, essendo tutto identico, perfino la lunghezza delle viti, la batteria intera, i fori di fissaggio.

Anche il contenuto della confezione è pressoché identico. Sono inclusi adattatori pensati sia per le varie tipologie di porte e serrature che per garantire il corretto inserimento della chiave all’interno del cilindro della serratura smart.

Ancora, non manca la batteria rimovibile destinata alla serratura stessa, né il piccolo chiavino studiato per facilitare l’installazione, così da permettere il montaggio senza alcuna preoccupazione.

Manca, ovviamente, il keypad, che non è disponibile per questo modello lite. Al suo poso, se cosi possiamo dire, fanno ingresso in confezione due tag NFC. Proprio questi, inizialmente, ci avevano fatto preoccupare e a breve vi diremo il perché. Ad ogni modo, questi servono per sbloccare e bloccare la serratura avvicinando semplicemente lo smartphone.

Installazione

Praticamente, la stessa del modello U200 non lite, senza differenza alcuna. Prima ancora di procedere con il montaggio, ricordiamo la fondamentale verificare la compatibilità con la propria porta. Sul sito ufficiale è presente una guida che aiuta a comprendere quali controlli effettuare prima di acquistare il dispositivo. Il principale elemento da considerare è il tipo di cilindro installato sulla propria porta.

È importante che il cilindro consenta l’apertura dall’esterno anche se una chiave è inserita all’interno. Sebbene sia possibile utilizzare la Aqara U200 lite anche con cilindri privi di questa funzione, in caso di eventuali malfunzionamenti della serratura smart non sarà possibile aprire la porta dall’esterno utilizzando la chiave tradizionale. Quindi assolutamente sconsigliato, perché si corre il rischio di rimanere chiusi fuori.

Una volta effettuate queste verifiche, l’installazione vera e propria richiede solo pochi minuti. Il primo passo consiste nel fissare la placca in plastica che farà da supporto alla serratura: va posizionata sopra la parte esterna del cilindro e assicurata serrando le viti tramite il chiavino fornito.

Completata questa fase, si passa all’inserimento della serratura nei perni della placca e al fissaggio tramite le tre viti, così da assemblare correttamente il sistema. Dopo aver sistemato la batteria, sarà possibile procedere alla configurazione dell’applicazione dedicata.

Per quanto riguarda le dimensioni, la serratura elettronica misura esattamente come la U200 no lite, quindi 6,23 x 6,06 x 15,3 cm. La serratura funziona grazie a una batteria al litio ricaricabile tramite cavo USB-C/USB-A incluso nella confezione.

Primo abbinamento

Sarà perché lo abbiamo già fatto una prima volta con il modello U200, ma questa Aqara U200 lite ci è parsa ancor più semplice da configurare. Dopo averla montata è sufficiente cliccare sul tasto “+” in alto all’interno dell’app Aqara e inquadrare in codice QR presente sulla serratura. Partirà la configurazione guidata che, in sintesi, chiederà soltanto di aprire la porta per avviare la configurazione automatica.

Funzionamento

Aqara U200 lite produce lo stesso identico rumore del fratello non lite. Piuttosto rumorosa quando si utilizza la funzione di blocco e sblocco rapido, molto più discreta quando si sceglie di ridurre la velocità di apertura e chiusura.

Il funzionamento della serratura si è dimostrato sempre affidabile, anche su una porta blindata con un ultimo scrocco che offre una certa resistenza. Anche con batteria parzialmente scarica, la U200 lite è riuscita ad aprire completamente la porta senza alcuna difficoltà.

L’app consente di settare diverse modalità di apertura: si può scegliere uno sblocco che lascia la porta chiusa attivando solo la serratura, oppure una modalità che ritrae la linguetta per alcuni secondi, consentendo l’apertura automatica della porta.

Va però precisato che, se si seleziona la seconda opzione, non è possibile sbloccare la porta da remoto lasciandola chiusa: la presenza dello scrocco farà sì che la porta si apra comunque. Ciò significa che un’apertura accidentale da lontano lascerà la porta aperta, che dovrà poi essere richiusa manualmente. Se invece si preferisce non attivare il rilascio dello scrocco e la porta non presenta un pomello esterno, sarà necessario utilizzare la chiave per poter entrare.

Oltre alla possibilità di aprire e chiudere la serratura tramite slide nell’app, è possibile utilizzare i tag NFC: nella confezione ne sono inclusi due. Basta avvicinare lo smartphone sbloccato al TAG per scegliere se aprire o chiudere la serratura. Inizialmente, era possibile associare a ciascun tag solo una funzione, quindi uno serviva per l’apertura e l’altro per la chiusura. Dopo pochi minuti, però, un aggiornamento ha permesso di programmare un singolo TAG per entrambe le operazioni: in questo modo, il TAG posizionato fuori dalla porta consente sia di aprirla sia di chiuderla a seconda della necessità, semplicemente avvicinando lo smartphone.

Pur ritenendo che il Keypad con impronta digitale del modello U200 resti la soluzione più comoda, va detto che, considerando il prezzo notevolmente inferiore del modello lite, questa soluzione rappresenta un buon compromesso.

Cilindro

Come accennato più sopra, è necessario un cilindro che consenta di aprire la porta da fuori anche con chiave inserita da dentro. Nel nostro caso è stato necessario sostituire il cilindro originale, poiché non disponeva di questa funzione di sicurezza.

Abbiamo scelto il cilindro Yale regolabile Smart Linus, risultato pienamente compatibile con Aqara U200 lite. Questa soluzione consente di regolare la lunghezza del cilindro secondo le proprie esigenze (da 30 x 30 mm per lato) e include degli adattatori con fori progettati appositamente per la placca di installazione della Aqara. Così è stato possibile fissare la placca direttamente al cilindro, ottenendo una serratura ancora più solida e stabile.

Conclusioni

Aqara U200 lite amplia la famiglia delle serrature smart del brand, offrendo un’alternativa più economica ma senza rinunciare alla solidità delle funzioni base e alla semplicità d’uso che abbiamo già apprezzato sul modello U200 standard. La scelta di eliminare il keypad e affidarsi ai tag NFC rappresenta un compromesso adatto a chi desidera risparmiare senza rinunciare a sicurezza, praticità e compatibilità con la maggior parte delle porte moderne (purché venga rispettato il requisito fondamentale del cilindro).

L’installazione rimane veloce e alla portata di tutti, grazie anche agli adattatori forniti e a una configurazione guidata tramite app molto intuitiva. Nell’uso quotidiano la serratura risulta affidabile sia su porte standard che blindate.

Pro

Prezzo competitivo rispetto al modello completo

Funzionamento stabile e affidabile

Facile da installare

In dotazione tutto il necessario per il montaggio

Possibilità di utilizzare i tag NFC programmabili

App intuitiva e configurazione rapida

Contro

Manca il keypad con impronta digitale

Rumorosità nel blocco/sblocco rapido

Prezzo e dove acquistare

Su Amazon costa poco più di 100 euro e si acquista a questo indirizzo nelle diverse colorazioni silver o nera.

