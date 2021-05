Oltre 100 esercizi per la schiena in un’app per iPhone e iPad

Mal di schiena? se avete un iPhone o un iPad potete provare a curarlo seguendo gli esercizi consigliati da un’applicazione distribuita tramite App Store. Si chiama, senza fare troppi giri di parole, proprio “Esercizi per il mal di schiena” ed al momento l’unica applicazione sviluppata da Vladimir Ratsev e si riconosce già tra i risultati di ricerca per via della sua semplicità nell’interfaccia grafica che ritroviamo anche nell’icona, rappresentata da un omino stilizzato (in bianco) che esegue un esercizio disteso a terra su uno sfondo completamente blu.

L’app include più di 100 esercizi dedicati allo sviluppo e al rafforzamento dei muscoli della schiena, dell’addome, della cintura scapolare, delle gambe, dei glutei e del collo. La loro esecuzione – promette lo sviluppatore – garantisce la salute della schiena e la correzione della postura, che non va sottovalutata soprattutto adesso che molti dei lavori sono stati spostati improvvisamente a casa e perciò si trascorrono ore ed ore seduti davanti al computer.

Basta seguirli con impegno per trattare e prevenire le malattie della schiena e del collo direttamente da casa, sbarazzandosi del mal di schiena e rafforzando i muscoli per sostenere la colonna vertebrale. L’app contiene una serie di allenamenti completi tra cui quelli lombari, per la colonna vertebrale toracica, per il collo, ma anche allenamenti da seguire dopo un’operazione o come recupero a seguito di una frattura, senza dimenticare gli esercizi di stretching e quelli da fare ogni mattina.

Ogni esercizio è accompagnato dall’istruzione video e una descrizione della tecnica da seguire per non sbagliare i movimenti. C’è anche un timer che, combinato alle istruzioni audio, permette di eseguire l’allenamento senza dover guardare il dispositivo, per concentrarsi così unicamente sull’esercizio. L’app permette di creare e personalizzare i propri allenamenti scegliendoli da quelli proposti e di seguirne i progressi attraverso la raccolta di statistiche dettagliate. Dall’app si può anche impostare i promemoria che ricorda quando arriva il momento di fare gli esercizi.

In caso di presenza di un’ernia intervertebrale o altre patologie che potrebbero interessare le zone di allenamento è altamente consigliato il consulto medico prima di eseguire determinati esercizi. Nonostante l’interfaccia grafica estremamente basilare sono diversi i commenti positivi che l’app ha raccolto nel tempo: una grossa fetta di utenza la definisce «Senza fronzoli ma volta alla concretezza. Invoglia a fare gli esercizi con le sue spiegazioni ben realizzate e la sua interfaccia funzionale. Aiuta a costruirsi sane abitudini con la possibilità dei promemoria personalizzati. Nella versione gratuita la pubblicità non è troppo pervasiva e non è fastidiosa. Consigliata vivamente».

Nel momento in cui scriviamo l’app “Esercizi per il mal di schiena” è distribuita gratuitamente su App Store nella versione 1.0.84 e occupa uno spazio su disco pari a 69,5 MB. Per l’installazione richiede iOS 10, iPadOS 10.