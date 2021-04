I segreti di Apple TV 4K 2021: nuove lingue per Siri, Thread e Telecomando, Wi-Fi 6

Un evento complesso con tanti prodotti come quelli annunciati il 20 Aprile non può raccontare ogni dettaglio delle singole novità e così è stato per Apple TV 4K HDR in cui sono evidenziate le più importanti come il chip A12 e il supporto alla calibrazione via iPhone ma ci altri dettagli importanti che possono aiutarvi nella decisione d’acqusto del nuovo modello.

Esternamente non cambia nullla

Apple TV 4K 2021 è esternamente identica al modello precedente e oltre al led bianco frontale ha solo 3 prese sul retro: Ethernet ora 10 GBit, HDMI (ora in versione 2.1 con i limiti attuali HDR 4K a 60 fps che rientrano nelle specifiche di HDMI 2.0 – forse con un aggiornamento si passerà a 120 fps) e alimentazione.

Nuovi paesi per Siri su Apple TV ma…ancora niente italiano!

Con l’uscita dell’ultimo modello Apple rende disponibile il controllo remoto vocale su Siri in tre nuovi paesi: Irlanda, Nuova Zelanda e Austria ma, come potete supporre, si tratta di un ampliamento (sincronizzato con quello di HomePod mini) geografico e non linguistico visto che i nuovi arrivi utilizzano lingue già disponibili come inglese e tedesco. Purtroppo nessuna novità per l’italiano e questo significa pure che, almeno per il momento, non potremo usare i comandi vocali nella nostra lingua per Apple TV e neppure HomePod mini (qui la nostra recensione) sarà commercializzato a breve direttamente nel nostro paese.

Apple TV 4K 2021 supporta Thread

Arriva anche su Apple TV il supporto a Thread e questa è un’ottima notizia per chi vuole costruire un impianto domotico basato su Homekit visto che il protocollo, equiparabile a quello che fa Zigbee, permette di creare reti mesh all’iinterno della casa superando i limiti di Bluetooth senza i problemi di un sistema Wi-Fi troppo complesso. Apple TV farà da ponte o da Hub per accessori Bluetooth, Wi-Fi e Thread e ne permetterà il controllo anche da remoto. Vi ricordiamo che HomePod mini (non in vendita in Italia) è l’altro dispositivo di Apple che supporta Thread.

Supporto Wi-Fi 6

Per le prima volta Apple TV supporta la nuova connettività Wi-Fi 6 con il protocollo 802.11ax e questo significa una migliore qualità dello streaming, fondamentale quando si guardano contenuti ad altissima risoluzione e ottimale per un funzionamento corretto di una rete casalinga sempre più appesantita da molteplici connessioni contemporanee.

Il nuovo telecomando Apple TV verrà venduto separatamente

Per chi, pur possedendo una vecchia versione di Apple TV, vuol aggiornarsi con il nuovo telecomando che rimpiazza la superficie liscia con il D-Pad circolare (e la nuova gesture) c’è la possibilità di acquistare il nuovo controller separatamente visto che è compatibile con le ultime release di TV OS. Dell’argomento abbiamo parlato ampiamente in questo articolo.