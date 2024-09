Omajin by Netatmo, marchio economico per la domotica ma senza senza HomeKit e Matter

Pubblicità

Netatmo è un’azienda francese nota nel campo della domotica per tutta una serie di dispositivi “intelligenti”, accessori dal design ricercato per una casa più confortevole e sicura; l’azienda ha ora lanciato omajin, un brand di dispositivi connessi per la casa, indicati come “accessibili a tutti”, pensati per un target alla ricerca di prodotti semplici, senza troppi fronzoli, utili per gestire un ecosistema semplificato.

Il produttore spiega che il traget di riferimento è il pubblico esperto di tecnologie o pragmatico e con un certo potere di acquisto. “Il nostro obiettivo è raggiungere un pubblico più vasto”, spiega Alexandre Menu, Amministratore Delegato di Netatmo. “Con omajin, abbiamo avviato la democratizzazione della Smart Home, per renderla più accessibile, con oggetti che semplificano la vita quotidiana degli utenti”.

omajin è un po’ come la sorella minore di Netatmo: prodotti accessibili, semplici da installare e da utilizzare, una marca “più pop e dinamica” adatta ad un pubblico più vasto.

“Il mercato della Smart Home è in evoluzione e sempre più persone vogliono avere oggetti connessi per la casa, ma non sanno bene a quale brand rivolgersi.

I primi prodotti omajin

In arrivo questo settembre, la prima linea di prodotti omajin (qui i dettagli) è composta da baby monitor, una videocamera solare, una videocamera di sorveglianza (per ambiente interno ed esterno), un campanello con videocamera e una presa intelligente.

Videocamera solare

Una videocamera senza spina e senza cavo, che si ricarica ad energia solare. È dotata di una funzione di rilevamento del movimento, visione notturna ad alta definizione 1080P. Questo dispositivo è in grado di distinguere tra essere umani e animali; vanta una sirena di 105 dB, un altoparlante e un proiettore integrati, elementi che dovrebbero dissuadere i malintenzionati.

Videocamera di sorveglianza wireless per ambienti interni ed esterni

La videocamera di sorveglianza wireless di omajin consente di monitorare l’ambiente esterno e interno della casa. Ha un angolo di visione di 140 gradi e qualità 2K+ HD ed è in grado di distinguere tra gli esseri umani e gli animali, avvisando l’utente solo quando si verificano eventi rilevanti. È possibile definire un’area specifica da monitorare e, se la videocamera rileva un intruso, l’utente può intervenire da remoto usando l’altoparlante bidirezionale e il microfono. Ha una batteria da 9.600 mAh ricaricabile a lunga durata e invia una notifica allo smartphone del proprietario quando è scarica.

Campanello con videocamera wireless

Il campanello con videocamera wireless di omajin vanta risoluzione 2K+, visione notturna e filtro a infrarossi. Quando un ospite o corriere suona il campanello, l’utente riceve una notifica sul proprio smartphone e può rispondere da remoto utilizzando l’altoparlante integrato. In caso di tentativo di furto o atto di vandalismo, il campanello attiva un allarme da 85 dB. Resistente agli agenti atmosferici, il dispositivo vabta un grado di protezione IP65 e una batteria ricaricabile con una durata fino a 10 mesi.

Le soluzioni per esterni, il campanello con videocamera wireless, la videocamera di sorveglianza wireless e la videocamera solare hanno tutti un grado di protezione IP55 o IP65, offrendo resistenza contro l’acqua e la polvere.

Baby monitor

Il baby monitor di omajin è pensato per la sicurezza dei bambini e la tranquillità dei genitori. È dotato di fotocamera grandangolare, visione notturna, rilevamento del pianto, testa girevole e diffonde luce, musica ambiente e rumore bianco. Se il bambino si sveglia, i genitori ricevono un avviso sul proprio smartphone in tempo reale e possono controllare anche la temperatura e l’umidità della stanza tramite l’app.

Le videocamere, il campanello con videocamera e il baby monitor sono tutti dotati di una scheda SD per l’archiviazione locale dei dati. L’utente può anche abbonarsi ad un servizio cloud sicuro in Europa per incrementare la capacità di archiviazione.

Presa intelligente

La presa intelligente di omajin permette di controllare i dispositivi domestici e l’illuminazione direttamente dallo smartphone per ridurre il consumo energetico. Dall’app, l’utente può programmare i dispositivi domestici (illuminazione, riscaldamento, macchina da caffè, ecc.) in base alle sue abitudini. La funzione timer consente di limitare il consumo di alcuni dispositivi. È indicata come adatta a qualsiasi ambiente interno; un indicatore luminoso discreto indica se il dispositivo è acceso o spento. Grazie alla connessione Bluetooth, funziona anche in caso di guasto della rete Wi-Fi.

Da tenere presente che i prodotti omajin non sono compatibili con l’app Casa di Apple. A differenza dei dispositivi Netatmo, la gamma non è certificata HomeKit e l’azienda non è interessata nemmeno a Matter (standard royalty-free per la domotica che si basa su un mix di diversi protocolli radio). Tutti i prodotti di omajin sono ad ogni modo estibili da un’app mobile dedicata omajin di Netatmo, disponibile per iOS e Android. Il produttore riferisce che la compatibilità dei prodotti omajin con Google Assistant e Amazon Alexa è in corso e sarà disponibile per tutti gli utenti entro la fine di settembre.

I prezzi di listino sono i seguenti:

Videocamera solare: 164,99 €

Videocamera wireless: 114,99 €

Campanello con videocamera wireless: 134,99 €

Baby monitor: 89,99 €

Presa intelligente: 19,99 €

