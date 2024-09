KUMI U3, lo smartwatch per chi punta sull’eleganza

Pubblicità

Se cercate uno smartwatch diverso dal solito e non volete spendere troppo per comprarlo, ecco l’occasione giusta: al momento infatti trovate in sconto KUMI U3, un orologio da polso con uno schermo di forma rettangolare e perciò molto elegante.

Usa infatti un display con pannello TFT da 1,57 pollici con risoluzione pari a 320 x 200 pixel, con una cassa dai bordi molto sottili che esternamente è lunga 45 mm e larga 30, mentre lo spessore è di appena 11 millimetri.

È certificato IP68 perciò si può indossare anche in piscina per tracciarne gli allenamenti, ed è dotato di una serie di sensori che gli permettono di tenere traccia della frequenza cardiaca, della saturazione e del sonno, oltre che dei passi, delle calorie bruciate, del ritmo e della distanza percorsa anche mentre si fa dell’attività sportiva.

Usa una batteria a lunga durata da 120 mAh che si ricarica completamente in circa due ore attraverso la piastra magnetica inclusa in confezione e promette dai 5 ai 7 giorni di autonomia in base a come lo si utilizza.

È molto leggero (31 grammi compreso il cinturino, che è da 22 millimetri) e poi funziona con tutti i dispositivi: sia iPhone a partire da iOS 10.0, sia gli Android a partire dalla versione 5.0.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 40 €. È disponibile in tre varianti di colore: nero, oro oppure rosa.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.