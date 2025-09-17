Cani e gatti, Con OneIsAll la cura del pelo professionale si fa a casa

Se è vero che l’autunno è il periodo della muta per tutti i cani, ecco degli strumenti che possono aiutare a prendersi cura del proprio animaletto domestico: OneIsAll propone le soluzioni per una toelettatura a casa, per aiutare a mantenere il pelo sano, a prevenire problemi cutanei e a limitare l’accumulo di peli su vestiti e mobili.

Due le soluzioni offerte, in primis Cozy C1, un apparecchio tutto-in-uno, che consente di tagliare, asciugare e aspirare i peli con delicatezza. Il dispositivo è pensato per affrontare la muta autunnale salvaguardando il benessere dell’animale e mantenendo l’ambiente domestico pulito.

Il Cozy C1 offre aspirazione e soffiatura con potenze regolabili: il motore è progettato per mantenere il livello di rumorosità al di sotto dei 60 decibel, risultando quindi più silenzioso di phon tradizionali e aspirapolvere, salvaguardando così l’udito sensibile degli animali.

L’aria aspirata attraversa un sistema di filtraggio multistrato in grado di trattenere anche le particelle più fini, mentre il contenitore dei peli può essere svuotato facilmente. La testina di aspirazione, invece, è extra-large così da permettere di rimuovere i peli morti districando anche i nodi senza causare disagio.

Il dispositivo garantisce anche asciugatura con potenza e temperatura dell’aria regolabili, mentre le tre diverse testine risultano adatte alle varie parti del corpo: una stretta per zone sensibili, una larga per superfici ampie e una specifica per i peli più folti. Inoltre, può essere utilizzato per aspirare i peli presenti su divani e mobili, contribuendo così al mantenimento della pulizia domestica.

Per quanto riguarda il taglio, il Cozy C1 propone sei pettini intercambiabili che permettono di regolare la lunghezza ideale dei peli. I peli tagliati vengono aspirati durante la toelettatura, mantenendo l’area sempre ordinata.

Comfy C1

Per chi necessita di uno strumento più compatto e pensato per animali di piccola e media taglia, OneIsAll propone il Comfy C1. Si tratta di un dispositivo senza fili, leggero e silenzioso, alimentato da una batteria che permette di gestire la toelettatura di due animali con una singola carica.

Anche il Comfy C1 combina aspirazione e taglio delicato, equipaggiato con una testina larga e accessori specifici per la rimozione dei peli dai tessuti come i divani. Il kit include sei pettini per tagliare i peli a lunghezze diverse e accessori per la cura delle unghie e dei cuscinetti delle zampe.

Prezzi e disponibilità

I prezzi consigliati per il Cozy C1 sono di circa 150 euro su Amazon, mentre il Comfy C1 è disponibile a circa 130 euro.

