MacBook Pro OLED sarà il primo con schermo touch

La futura generazione di MacBook Pro potrebbe integrare un display touchscreen: ad anticiparlo è l’analista Ming-Chi Kuo spiegando che la novità riguarderà modelli con schermo OLED previsti entro fine 2026.

Non è la prima volta che si parla di futuri MacBook Pro con display touchscreen e simili indiscrezioni sono state riportate tempo addietro anche dal solito Mark Gurman di Bloomberg. Quest’ultimo aveva riferito di iPad e Mac con touchscreen, display OLED, possibilità di eseguire le stesse app, oltre che diverse similitudini nelle future interfacce utente dei due dispositivi.

Dopo iPadOS 26, che ora vanta funzionalità che rendono il tablet Apple sempre più simile a un Mac, il prossimo passo potrebbe essere quello di rendere i MacBook touchscreen, con elementi che, secondo Kuo, permetterebbero di migliorare la produttività in determinati scenari.

Apple ora sembra più aperta all’idea del MacBook Touch

Nell’ambito di una intervista rilasciata dopo la presentazione di iPadOS 26 con il suo sistema di gestione delle finestre fortemente ispirato a macOS, il Senior Vice President of Software Engineering di Apple Craig Federighi ha giustificato il “prestito” di funzionalità da macOS.

L’iPad, ha spiegato il dirigente, è diventato maturo per offrire funzionalità simili al Mac in tanti casi; non solo iPadOS è potente, ma si possono sfruttare accessori come le tastiere con trackpad, spianando la strada a un multitasking completo, rendendo necessario un sistema di gestione delle finestre completamente nuovo, con nuove funzioni che aiutano l’utente a controllare e organizzare le finestre aperte e a passare da un’app all’altra.

Il responsabile software di Apple si era guardato bene dall’affrontare il possibile arrivo del touchscfeen su Mac, con iPadOS che servirebbe da modello di riferimento per macOS ma sembra che Apple sia ora meno chiusa del passato riguardo questa possibilità.

MacBook models will feature a touch panel for the first time, further blurring the line with the iPad. This shift appears to reflect Apple’s long-term observation of iPad user behavior, indicating that in certain scenarios, touch controls can enhance both productivity and the… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 17, 2025

Di un redesign dei MacBook Pro entro il 2026 si era vociferato a novembre 2024, indicando tra le possibili novità future l’adozione di display OLED, scelta che rispetto all’attuale Display Liquid Retina XDR dovrebbe consentire di ottenere ulteriori migliorie in termini di luminosità, contrasto, neri profondi ed efficienza energetica. L’adozione di un display OLED dovrebbe permettere, tra le altre cose, di offrire un design ancora più sottile.

