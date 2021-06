OnePlus al Prime Day Amazon con smartphone per tutte le tasche

Tra i brand più attesi per questo Amazon Prime Day 2021 c’è anche OnePlus, con i suoi smartphone proposti a prezzi imbattibili. Una buona occasione per acquistare un modello premium, come OnePlus 8 e 8T a prezzi da medio gamma, oppure per prendere un entry level a qualche spicciolo. Ecco tutte le offerte del brand.

Ovviamente, i modelli più performanti nell’elenco di sconti Prime Day sono OnePlus 8 e 8T, che sebbene non più top della gamma OnePlus, sono ancora terminali di tutto rispetto, che nel quotidiano non vi faranno certamente rimpiangere nessun altro dispositivo. Entrambi montano processore Qualcomm Snapdragon 865, mentre il display del modello T è a 120 Hz, e quello di OnePlus 8 a 90 Hz. Il modello 8T viene proposto a 377 euro, mentre l’8 standard si acquista a 399 euro.

Se, invece, volete risparmiare qualcosa, la serie Nord è certamente quella che fa per voi. Nata quasi come uno spin off della serie principale, si tratta di dispositivi economici, ma comunque dotati di un ottimo rapporto qualità prezzo. Anche in questo caso scegliete la versione che fa per voi, ad esempio considerando se nella vostra regione è presente il 5G, o meno.

Tra le versioni Nord, la più potente può essere considerata la Nord 5G, con display fluido a 90 Hz, e il processore Snapdragon 765G, che certamente darà delle soddisfazioni nel quotidiano, anche ai gamer, essere un processore ottimizzato per il gioco. In questo caso costa 264,99 euro.

Di seguito tutti gli sconti OnePlus:

OnePlus N100 Smartphone Display LCD HD + da 6,52 “, 4 GB di RAM + 64 GB di spazio di Archiviazione, Tripla Fotocamera, Batteria da 5000 mAh, Doppia SIM, 4G, Midnight Frost

In offerta a 99,00 € – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

OnePlus N10 Smartphone Display da 6.49 “a 90 Hz, 6 GB di RAM + 128 GB di Memoria, Quad camera, Warp Charge 30T, Dual SIM, 5G, Midnight Ice

In offerta a 249,00 € – invece di 349,00 €

sconto 29% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

OnePlus NORD Smartphone 6.44″ 5G 8GB RAM 128GB, con Quad Camera, Dual SIM, Alexa built-in, Blu (Blue Marble)

In offerta a 292,54 € – invece di 399,00 €

sconto 27% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

OnePlus NORD (5G) Smartphone 6.44? Fluid AMOLED Display 90Hz, 8GB RAM + 128GB Storage, Quad Camera, Warp Charge 30T, Dual Sim, 5G, Onyx Grey

In offerta a 294,14 € – invece di 399,00 €

sconto 26% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

OnePlus NORD Smartphone 6.44? Fluid AMOLED Display 90Hz, 12GB RAM + 256 GB Storage, Quad Camera, Warp Charge 30T, Dual Sim, 5G, Grigio (Ash Grey)

In offerta a 362,87 € – invece di 499,00 €

sconto 27% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

OnePlus NORD Smartphone 6.44?, 5G, Fluid AMOLED Display 90Hz, 12GB RAM + 256GB Storage, Quad Camera, Warp Charge 30T, Dual Sim, Grigio (Onyx Grey)

In offerta a 368,42 € – invece di 499,00 €

sconto 26% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

OnePlus 8 Smartphone 6.55? Fluid AMOLED Display 90Hz, 8 GBRAM + 128GB Memoria, Fotocamera Tripla, Warp Charge 30T, Dual Sim, 5G, Nero (Onyx Black)

In offerta a 399,00 € – invece di 719,00 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

OnePlus 8T Smartphone 6.55 “120 Hz FHD + Display Fluido, 8 GB di RAM + 128 GB di Spazio di Archiviazione, Quad Camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Lunar Silver

In offerta a 449,00 € – invece di 599,00 €

sconto 25% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

OnePlus 8 Pro Smartphone 6.78? 3D Fluid AMOLED Display 120Hz, 8 GB RAM + 128GB Memoria, Fotocamera Quadrupla, Ricarica Wireless Veloce, Dual Sim, 5G, Nero (Onyx Black)

In offerta a 599,00 € – invece di 919,00 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

OnePlus 8 Pro Smartphone 6.78? 3D Fluid AMOLED Display 120Hz, 12 GB RAM + 256 GB Memoria, Fotocamera Quadrupla, Dual Sim, Blu Oltremare (Ultramarine Blue)

In offerta a 699,00 € – invece di 1019,00 €

sconto 31% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day