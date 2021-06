Huawei Cloud offre 50GB di spazio per un mese

Huawei offre in omaggio a tutti i nuovi clienti il piano standard da 50 GB di spazio di archiviazione su Huawei Cloud. Grazie a questa piattaforma è possibile conservare i dati in tutta sicurezza prevenendo la perdita degli stessi in seguito allo smarrimento del proprio smartphone. Tutti coloro che cambieranno smartphone, inoltre, saranno agevolati nel passaggio dati da un dispositivo all’altro, gestendo il trasferimento di contatti, foto e video direttamente con il cloud.

«Con l’attivazione del piano di archiviazione in Cloud, tenere al sicuro i propri ricordi e documenti importanti non è mai stato così semplice e conveniente per gli utenti Huawei. – ha commentato Pier Giorgio Furcas Deputy General Manager, Huawei CBG Italia – Nel primo trimestre del 2021 sono già il 20% in più gli utenti che hanno aderito a un pacchetto a pagamento Huawei, confermando la crescente necessità di spazi di archiviazione virtuali pratici e sicuri».

Per chi ha la necessità di archiviare una quantità maggiore di dati, Huawei offre un upgrade e la possibilità di passare con il 50% di sconto a un pacchetto che prevede un maggior spazio di archiviazione con il piano Plus e il piano Premium. Nel dettaglio il piano di archiviazione Plus prevede 200 GB a disposizione, mentre quello Premium arriva a 2TB di spazio, cumulabili in entrambi i casi con i 50 GB del piano standard.

Huawei Cloud è il servizio di archiviazione sul cloud per i dati personali, come la Galleria cloud, servizi di sincronizzazione per contatti, calendario, note, app WLAN, backup su cloud, servizi di caricamento dati, Huawei Drive. Per fornire agli utenti un servizio di archiviazione dei dati personali rapido e sicuro è possibile eseguire il backup sia manualmente sia impostandolo in automatico mentre il dispositivo è in carica e connesso a una rete Wi-Fi. Inoltre, Huawei è il primo produttore di telefoni cellulari Android a supportare il backup dei dati delle app.

Altra caratteristica che negli ultimi anni è risultata di fondamentale importanza per gli utenti è la localizzazione del proprio dispositivo. Con Huawei Cloud è possibile localizzare rapidamente il proprio dispositivo grazie a diverse impostazioni come: riprodurre l’audio sul dispositivo al massimo volume, impostare da remoto la password della schermata di blocco o definire il messaggio della schermata di blocco ricordando di restituire il dispositivo smarrito al proprietario. In caso di furto o smarrimento è possibile cancellare da remoto tutti i dati sul dispositivo per impedire la fuga di file o dati sensibili.

Di seguito la lista completa dei servizi di sincronizzazione sul cloud accessibili anche da computer con un semplice browser alla pagina dedicata:

Contatti

Foto

Calendario

Backup delle reti WLAN

Note

Browser

Cloud backup del dispositivo

Huawei Drive

Find my phone

Gli utenti Huawei Cloud possono scegliere differenti tipologie di backup dei propri dispositivi in base al tipo di piano compatibile con le proprie esigenze e hanno la possibilità di aggiornare in qualsiasi momento le diverse offerte di archiviazione presenti sul Cloud:

Piano gratuito (5GB)

Ogni 7 giorni

Ogni 7 giorni Piano standard (50GB – 0,99 euro/mese)

Ogni 5 giorni

Ogni 7 giorni

Ogni 5 giorni Ogni 7 giorni Piano plus (200GB – 2,99 euro/mese)

Ogni 3 giorni

Ogni 5 giorni

Ogni 7 giorni

Ogni 3 giorni Ogni 5 giorni Ogni 7 giorni Piano premium (2TB – 2,99 euro/mese)

Ogni giorno

Ogni 3 giorni

Ogni 5 giorni

Ogni 7 giorni

Negli scorsi giorni Huawei e Stocard hanno abilitato i pagamenti NFC in Europa e sono stati presentati anche in Italia i primi dispositivi funzionanti con il sistema operativo proprietario HarmonyOS.