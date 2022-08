Oppo e OnePlus non possono più vendere smartphone in Germania

Oppo e OnePlus non vendono più i loro smartphone in Germania. Non è possibile acquistare un telefono di uno di questi due marchi (proprietà del gruppo cinese BBK) nei rispettivi negozi online di questi produttori e dal sito web tedesco di Oppo sono spariti i vari prodotti.

Il problema è legato a una denuncia presentata da Nokia: il produttore finlandese di apparecchiature accusa entrambi i produttori di violazioni di brevetti essenziali relativi a tecnologie 4G/5G. Né Oppo né OnePlus avrebbero pagato le royalty per l’uso di questi brevetti, accuse confermate (due volte) dalla corte di Monaco.

Gli smartphone Oppo e OnePlus sono ancora disponibili presso rivenditori di terze parti, probabilmente fino ad esaurimento scorte.

Lo scorso anno, Nokia ha citato in giudizio sia OPPO che Lenovo per violazione di alcuni brevetti 4G/5G. I brevetti di Nokia risalgono al 2018 e chiunque voglia sfruttarli deve versare una royalty per ogni smartphone prodotto con tali tecnologie. Con Lenovo, Nokia è riuscita a trovare un accordo, OPPO non ne ha voluto sapere e quest’ultima ha preferito continuare la causa, perdendo in tribunale, stabilendo il divieto di vendita in Germania per i dispositivi a marchio OPPO e OnePlus.

Un portavoce di OnePlus ha fatto sapere che la società stava lavorando con Nokia per risolvere il problema, lamentando allo stesso tempo il “requisito di una tassa eccessivamente alta” da parte del produttore di apparecchiature (1,50 euro per ogni dispositivo venduto). Oppo aveva in precedenza siglato degli accordi con Nokia in materia di brevetti FRAND (equi, ragionevoli e non discriminatori), ma l’accordo è scaduto nel 2018.

In Germania le due società in questione detengono un market share di circa il 10% nel settore degli smartohone. Nokia sta intanto attivando una azione legale contro Vivo per lo stesso problema.