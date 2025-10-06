Festa Prime, spazzolino Oral-B Spazzolino Elettrico iO 6N, sa sempre quando spazzolare, solo 119,99 €

Su Amazon è scontato Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N, pensato per un’igiene orale profonda e personalizzata. Il prezzo cala a 119,99€ invece di 249,99€

Design elegante e tecnologia iO

Oral-B iO 6N integra un motore magnetico lineare che trasferisce energia alle setole con precisione, offrendo movimenti micro-vibranti che rimuovono la placca in profondità. Il manico presenta un display interattivo a colori che guida nelle varie modalità di spazzolamento e mostra lo stato della batteria. Il corpo è impermeabile e dotato di impugnatura antiscivolo, ideale per l’uso quotidiano.

Funzioni smart e sensore di pressione

Lo spazzolino è dotato di connettività Bluetooth per interagire con l’app Oral-B, che monitora le zone pulite e segnala quelle da migliorare. Il sensore di pressione intelligente cambia colore per indicare se la forza applicata è corretta, riducendo il rischio di danneggiare gengive e smalto. Sono disponibili cinque modalità, tra cui pulizia quotidiana, sbiancante e delicata per gengive sensibili.

Autonomia e accessori inclusi

La batteria ricaricabile garantisce fino a due settimane di autonomia con una singola carica, visualizzando il livello residuo direttamente sul display. La confezione include la base di ricarica magnetica, una testina sostitutiva e un pratico astuccio per riporlo o portarlo in viaggio. Il sistema è compatibile con tutte le testine iO Oral-B, facilmente reperibili.

Il prezzo attuale su Amazon è di 119,99€, in calo rispetto ai 249,99€ di listino, con uno sconto diretto di 130€.

