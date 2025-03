I migliori accessori Orico alle Offerte di Primavera

Pubblicità

Se siete a caccia di memorie per il backup del computer oppure per svuotare la memoria del telefono allora non fatevi sfuggire le Offerte di Primavera attualmente in corso sui dispositivi Orico, come l’eccellente SSD da 1 TB per smartphone e computer.

Principalmente trovate in offerta svariati accessori per l’archiviazione esterna e docking station, tra le migliori soluzioni dedicate alla gestione e all’espansione dello spazio di archiviazione – sia per dischi rigidi tradizionali (HDD) che per unità a stato solido (SSD) – con cui poter facilmente trasformare dischi interni in unità esterne.

Alcuni esempi

Ad esempio, le custodie per dischi SSD e HDD 2.5″ e M.2 permettono di connettere facilmente un SSD o un HDD a un computer tramite porte USB 3.0, USB-C o Thunderbolt, sfruttando velocità di trasferimento che vanno da 5 Gbps a 40 Gbps a seconda del modello. Per alcune c’è anche il supporto per tecnologie come UASP (USB Attached SCSI Protocol) e TRIM che migliorano le prestazioni generali.

Ottime anche le docking station in promozione, con modelli per HDD e SSD da 2,5” e 3,5” capaci di gestire dischi con capacità fino a 20 TB e che supportano funzioni avanzate come la clonazione offline.

Per chi utilizza dispositivi Apple ci sono alcune MiniDock con porte USB-A e USB-C, supporto HDMI, SD/TF, Ethernet e altro, utilizzabili anche per attività intensive come il 4K ProRes recording.

La promozione

Le offerte resteranno valide fino al 31 Marzo salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini.

Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

