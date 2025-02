SSD tascabilissimo, 1 TB a solo 67,99 € grazie ad un codice

Pubblicità

Un SSD personale, piccolo, tascabile, portatile, perfetto per tutto, incluso un. Lo trovate su Amazon di questo disco di Orico che ha 1 Gb di capacità e cosa solo 67,99 euro grazie ad un coupon (47,99€ nella versione da 256 GB)

Quello di cui parliamo è un SSD della nuova generazione, piccolo, anzi piccolissimo che nasce per essere messo facilmente in tasca ed usato in tante situazioni dove le dimensioni sono un elemento fondamentale per la scelta.

Le dimensioni sono perfette per la portabilità: 6,2X6,9X1,3 cm per un peso di soli 40 g.

Il connettore offre una velocità fino a 1050 MB/s, superiore a quella di molti dischi tradizionali USB-CC con SSD che si trovano in vendita a prezzi anche più alti, quindi è interessante per un computer.

Tecnicamente sarebbe possibile anche sfruttare, usando un cavo adatto, un iPhone Pro 15 Pro o iPhone 16 Pro per registrare direttamente sul disco in formato ProRes a 4 Fps a 10 Gbps, non sembra molto comodo per essere maneggiato assieme al telefono.

È invece perfetto per un iPad oltre che per computer anche vecchi visto che è fornito anche con un cavo con adattatore per USB-A.

Questo disco Orico costerebbe 97,99 €, ma c‘è un coupon che ne ribassa il prezzo a solo 67,99 €.

Da notare che c’è anche una versione da 512 Gb che costa solo 42,99€