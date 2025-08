Carplay riproduce anche video con Ottocast U2-X Pro Mirror Touch, oggi sconto a 99,99€

Mettersi il video dentro a Carplay, il sogno di molti (rispettando le regole del codice stradale) oggi è facile ed economico da realizzare grazie allo sconto su Ottocast U2-X Pro Mirror Touch, un dispositivo che replica lo schermo dello smartphone sul display dell’auto e che oggi costa solo 99,99€ invece di 129,99€.

Design compatto e tecnologia Mirror Touch

Ottocast U2-X Pro Mirror Touch è progettato per offrire un’esperienza di mirroring completa dell’iPhone o di un telefono Android.

Mirror Touch consente la duplicazione dello schermo del dispositivo con controllo tattile completo, offrendo una latenza ultra ridotta per interazioni rapide e precise. A differenza del semplice casting, qui è possibile interagire direttamente con le app come se si stesse usando il telefono.

Questo permette di visualizzare app non supportate come YouTube, Netflix in auto o i social, e controllarle in tempo reale dallo schermo centrale del veicolo.

Un dettaglio non secondario: l’Ottocast Mirror Touch funziona anche come adattatore per trasformare il CarPlay cablato in CarPlay wireless. Dopo il primo setup, ogni volta che si accende l’auto, CarPlay wireless parte automaticamente, senza bisogno di collegare cavi, offrendo una comodità in più per chi usa il telefono quotidianamente in macchina e desidera integrare anche il mirroring iPhone Android per portare in auto ogni tipo di contenuto.

Facilità d’uso e ampia compatibilità

L’installazione è immediata: basta collegare Ottocast U2-X Pro Mirror Touch alla porta USB-A o USB-C del veicolo (l’adattatore è incluso) e associare lo smartphone via Bluetooth. Il sistema supporta fino a due dispositivi contemporaneamente, passando in automatico da uno all’altro. È compatibile con tutti i più recenti iPhone, e con la maggior parte dei telefoni Android dotati di DisplayPort, fatta eccezione per alcuni veicoli come BMW e Tesla, non supportati.

Il dispositivo promette una latenza inferiore agli 80 millisecondi, al di sotto della soglia percepibile dall’utente, e integra un sistema Ultra Adaptive che riconosce automaticamente l’orientamento e le caratteristiche native delle app visualizzate, evitando problemi di compatibilità o visualizzazione.

Amazon propone oggi Ottocast U2-X Pro Mirror Touch a 99,99€ invece di 129,99€, applicando uno sconto di 30 € grazie a un coupon attivabile.

