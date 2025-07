Trimestre fiscale in crescita per Apple, in attesa dell’effetto dazi

Apple batte le previsioni degli analisti con un terzo trimestre fiscale 2025 in crescita rispetto alo scorso anno: ricavi pari a 94,04 miliardi di dollari, in crescita del 9,6% rispetto agli 85,78 miliardi dello stesso periodo del 2024 e un utile netto aumentato del 9,3%, arrivando a 23,43 miliardi, mentre l’utile per azione diluito ha toccato 1,57 dollari, in crescita del 12,1% anno su anno..

iPhone

A tirare le vendite è stato il comparto iPhone che ha registrato un incremento del 13,5% su base annua, raggiungendo 44,58 miliardi di dollari contro i 39,30 miliardi del Q3 2024. Si tratta della crescita più rilevante tra le categorie di prodotto. La domanda ha beneficiato anche di un anticipo negli acquisti in risposta all’incertezza legata ai dazi commerciali negli Stati Uniti e per questa ragione va preso con un po’ di cautela.

Mac

Ottime anche le vendite di Mac, cresciute del 14,8%, passando da 7,01 miliardi a 8,05 miliardi. Si tratta della performance percentuale migliore dell’intero trimestre, con risultati solidi in più aree geografiche. La domanda per il segmento ha superato le aspettative degli analisti.

iPad e indossabili

Male invece il segmento iPad e quello degli indossabili.

I tablet hanno registrato un calo del 8,1%, scendendo da 7,16 miliardi a 6,58 miliardi. Questo risultato rappresenta la peggior performance percentuale tra le principali linee di prodotto, indicando una flessione della domanda rispetto all’anno precedente.

Perde notevolmente anche il fatturato dei weareable. Il segmento è diminuito del 8,6%, da 8,10 miliardi a 7,40 miliardi. Anche in questo caso, si tratta di un dato negativo importante e che deve fare riflettere: c’è una contrazione sul fronte Apple Watch e AirPods.

Servizi

I Servizi si confermano in crescita, con ricavi pari a 27,42 miliardi di dollari, in aumento del 13,3% rispetto ai 24,21 miliardi del Q3 2024. Il segmento continua a rappresentare un pilastro della strategia di diversificazione dei ricavi di Apple, con margini elevati e domanda costante. Parliamo di un capitolo che per fatturato è secondo solo ad iPhone.

Suddivisione geografica

Tutte le aree geografiche hanno registrato una crescita su base annua. Le Americhe guidano con 41,20 miliardi di dollari (+9,3%), seguite dall’Europa con 24,01 miliardi (+9,7%). La Grande Cina cresce a 15,37 miliardi (+4,3%), il Giappone a 5,78 miliardi (+13,4%) e l’Asia Pacifico a 7,67 miliardi (+20,1%):

Prospettive e impatto delle politiche commerciali

Nonostante la crescita registrata nel trimestre, Apple ha indicato che una parte dell’incremento nelle vendite – in particolare per iPhone – potrebbe essere legata ad acquisti anticipati da parte dei consumatori statunitensi, preoccupati per l’eventuale introduzione di nuove tariffe commerciali. Secondo quanto comunicato, l’impatto dei dazi nel trimestre è stato stimato in circa 900 milioni di dollari.

La situazione resta incerta. L’amministrazione Trump ha annunciato la possibilità di imporre dazi fino al 25% su una serie di beni importati, incluse alcune categorie di prodotti Apple. Allo stesso tempo, l’azienda ha accelerato la diversificazione della catena produttiva, con una maggiore presenza in India e Vietnam. Tuttavia, gli effetti concreti di questa strategia sul medio periodo saranno più evidenti solo con il lancio dei prossimi prodotti e la definizione della politica commerciale statunitense nei mesi a venire.