Panasonic TV Premium LED, la gamma 2025 con Fire TV diventa più smart

Panasonic presenta la nuova gamma di televisori LED completa di Panasonic TV Premium con Fire TV integrata, con modelli pensati per “integrarsi perfettamente in qualsiasi spazio abitativo”. Le serie W95B, W93B e W85B vantano un design essenziale e la presenza di Fire TV permette di offrire una selezione di contenuti TV in diretta, servizi di streaming, app e molto altro.

È anche possibile utilizzare il controllo vocale tramite Alexa per trovare programmi, regolare la TV, verificare le condizioni meteorologiche o gestire dispositivi domestici smart.

Tutti i modelli, grazie alla modalità Fire TV Ambient Experience, si convertono in display dinamici quando non sono visualizzati contenuti. Così è possiible trasformare lo schermo più grande della casa in un display smart che alterna opere d’arte, foto personali o informazioni personalizzate in formato ridotto, come promemoria o aggiornamenti meteo (tramite i widget di Alexa).

La serie di punta, Mini LED W95B e la serie W93B dispongono anche della modalità Prime Video Calibrated, una funzionalità che, secondo il produtrtore, migliora automaticamente la qualità dell’immagine e l’esperienza visiva dei contenuti Prime Video, regolando parametri quali la luminosità, la temperatura del colore, le condizioni di illuminazione ambientale e la fluidità dei movimenti, adattandosi ai diversi tipi di contenuti e di display.

Panasonic riferisce che il Mini LED TV della serie W95B offre un’evoluzione della stabilità e della precisione cromatica tramite un controllo a doppia zona, un sistema di retroilluminazione ad ampio spettro cromatico, uniti a funzionalità di elaborazione del colore in tempo reale.

Questo grazie alla tecnologia che pilota ogni LED in modo indipendente, aumentando il numero di zone di retroilluminazione, a seconda delle dimensioni dello schermo, di oltre 2,5 volte rispetto ai modelli dello scorso anno, promettendo un maggiore contrasto e precisione nei dettagli.

L’introduzione della tecnologia Hybrid Tone Mapping definisce un nuovo parametro per l’HDR, promettendo immagini “vivide e realistiche” anche in aree ad alta luminosità, evitando la perdita di saturazione cromatica spesso rilevata con la mappatura dei toni convenzionale.

La serie W93B è dotata di tecnologia HDR Bright Panel Pro da 144 Hz che vanta un’ampia gamma cromatica e retroilluminazione a LED. Sia la serie W95B che la serie W93B, invece, sono equipaggiate con processore HCX Pro AI MK II, che supporta l’elaborazione 4K

Remaster per ottimizzare la definizione delle immagini in streaming e ridurre il rumore di

streaming.

Dolby Vision IQ utilizza i metadati dinamici e i sensori di luce integrati nella TV per regolare in modo dinamico l’immagine HDR in base al contenuto e alle condizioni di luce ambientale all’interno di una stanza.

A completamento della nuova gamma, il modello W85B vanta ora un pannello LED a 120 Hz, un processore HCX e tecnologia HDR Bright Panel Plus, promettendo “un notevole intervallo cromatico” per la visione di film, programmi TV e giochi. Beneficia inoltre della tecnologia Dolby Vision HDR, che offre una maggiore luminosità nei punti chiari e una maggiore profondità nei punti scuri, oltre a una gamma di colori più ampia.

Tutti i modelli includono anche la modalità Filmaker Mode, che promette una “rappresentazione fedele” dei dettagli come inteso dai registi, disabilitando alcune funzionalità di elaborazione e mantenendo proporzioni, colori fedeli e frequenza dei fotogrammi.

Tutti i nuovi modelli vantano audio Dolby Atmos; il modello W95B offre anche un sistema di Dynamic Theater Surround Sound integrato, con un subwoofer da 20 W che amplifica i bassi e rende più coinvolgenti programmi TV, giochi e musica.

Le serie W95B e W93B supportano la modalità Game Mode Extreme, le funzionalità HDMI 2.1 e la tecnologia AMD FreeSync Premium, per un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Gli appassionati di videogiochi apprezzeranno l’input lag ultra basso e la frequenza di aggiornamento da 144Hz.

Anche il modello W85B vanta la modalità Game Mode Extreme, la tecnologia premium AMD FreeSync, le funzionalità HDMI 2.1 e il supporto HFR/VRR fino a 120 Hz. La nuova gamma LED di Panasonic TV Premium con Fire TV integrata delle serie W95B, W93B e W85B sarà disponibile sul mercato italiano a partire da luglio 2025. I prezzi saranno comunicati successivamente.

