Moltiply Trovaprezzi denuncia Google per miliardi di euro

Tempi duri per i colossi della tecnologia che, oltre alle cause antitrust in diversi stati, devono affrontare anche le citazioni in giudizio da terze parti, come accade ora per Google denunciata in Italia da Moltiply Group S.p.A, più conosciuto per il sito di confronto prezzi Trovaprezzi.it.

Secondo l’accusa Google avrebbe ostacolato la crescita di 7Pixel, la società del gruppo che ha creato diverse piattaforme di comparazione prodotti, servizi e prezzi, in cui rientra anche il motore di ricerca Trovaprezzi.it.

Oltre a 7Pixel, nella divisione Mavriq di Moltiply Group rientrano alcuni dei servizi di comparazione più celebri in Italia, tra cui SOStariffe, MutuiOnline e anche Segugio.it dedicato alle assicurazioni per auto e moto, oltre che al confronto delle offerte luce e gas, mutui, prestiti e altro ancora.

Sempre secondo la citazione in giudizio presentata presso il tribunale di Milano, Big G avrebbe favorito il proprio servizio Google Shopping ai danni di 7Pixel nel periodo che va dal 2010 al 2017. Con questa causa legale per abuso di posizione dominante Moltiply richiede a Google un risarcimento danni di 2,97 miliardi di euro.

Occorre ricordare che già nel 2017 la Commissione Europea aveva multato il colosso dei motori di ricerca per aver impiegato il proprio servizio di comparazione prezzi per ottenere vantaggi rispetto ai concorrenti europei più piccoli.

Allora per questa violazione, confermata in appello dalla Corte di Giustizia UE, Google aveva pagato una multa record di 2,42 miliardi di euro. Un portavoce di Big G, riportato da Reuters, respinge le accuse di Moiltiply facendo riferimento alla precedente sentenza UE:

«Siamo fortemente in disaccordo con queste esorbitanti richieste di risarcimento danni private che ignorano questo settore di successo e in crescita».

«Le modifiche apportate da Google nel 2017 in seguito alla decisione della Commissione Europea stanno funzionando come previsto e il numero di siti di comparazione prezzi in Europa che utilizzano le nostre funzionalità di acquisto è aumentato da soli 7 a oltre 1.550».

Tutti gli articoli dedicati al mondo economico-finanziario sono disponibili nella sezione Finanza e Mercato di macitynet.