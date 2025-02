Apple permette di passare gli acquisti da un Apple Account a un altro

Pubblicità

Se disponete di due Account Apple sfruttati per acquisti digitali diversi, in alcune parti del mondo ora Apple permette di migrare gli acquisti da un Account Apple a un altro, opzione utile quando, ad esempio, si usa un account solo per effettuare acquisti e si vuole migrare questi ultimi verso un account principale, per consolidarli.

Lo riferisce la Casa di Cupertino in un documento di supporto sottolineando però che, almeno per ora, questa funzione NON è disponibile per gli utenti dell’Unione europea, del Regno Unito o dell’India (è probabile che il supporto a questa funzionalità nelle aree geografiche in questione arriverà in futuro).

Apple spiega che l’utente può scegliere di migrare app, musica e altri contenuti acquistati da Apple su un Apple Account secondario a un Apple Account principale. L’Apple Account secondario potrebbe essere un account utilizzato solo per gli acquisti. Bisogna indicare l’indirizzo email o il numero di telefono principale e la password per entrambi gli account e nessuno dei due account dovrebbe essere condiviso con altre persone.

Al momento della migrazione, l’Apple Account che ha effettuato l’accesso per l’utilizzo con iCloud e la maggior parte delle funzionalità sul proprio iPhone o iPad verrà indicato come Apple Account principale; l’Apple Account registrato solo per l’uso con File multimediali e acquisti verrà indicato come Apple Account secondario.

Per trasferire gli acquisti bisogna aprire su iPhone o iPad l’app Impostazioni, toccare il proprio nome, poi “File multimediali e acquisti”, da qui “Visualizza account”, scorrere verso il basso e scegliere “Migra acquisti” per completare la procedura.

Completata la procedura, apparirà il messaggio “Gli acquisti sono stati migrati”. Agi indirizzi email associati a entrambi gli account verrà inviata una email di conferma.

Dopo la migrazione degli acquisti, bisogna uscire dall’Apple Account secondario sui propri dispositivi. L’Apple Account secondario non può più essere utilizzato per File multimediali e acquisti.