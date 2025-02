Scarlett Johansson chiede il ban dei deepfake dopo video creato con l’AI diventato virale

Pubblicità

L’attrice statunitense Scarlett Johansson esorta i legislatori a imporre dei limiti nell’uso di tecnologie di Intelligenza Artificiale dopo la circolazione di un video generato con l’AI diventato virale nel quale si vede lei e altre note personalità di origine ebraica opporsi al rapper e produttore Kanye West.

Il video (visibile qui) circola sui social e si apre con l’attrice che indossa una t-shirt bianca sulla quale è stampata una mano con il simbolo del dito medio; sotto la mano c’è scritto “Kanye” e al centro della mano si vede la Stella di Davide.

Il riferimento è a Kanye West che da qualche giorno ha messo in vendita una maglietta con la svastica su un suo sito dopo avere dichiarato di essere nazista e insultato la comunità ebraica.

Nel video generato con tecnologie AI si vedono decine di altri noti personaggi di religione ebraica, inclusi Drake, Jerry Seinfeld, Steven Spielberg, Mark Zuckerberg, Jack Black, Mila Kunis e Lenny Kravitz; nel video deepfake si sente il brano “Hava Nagila” (una canzone popolare ebraica); termina con Adam Sandler (sempre creato con l’AI) che mostra il dito verso la videocamera virtuale e appaiono le scritte “Enough is Enough” (quando è troppo è troppo, ndr) e “Join the Fight Against Antisemitism”.

In una dichiarazione riportata da PEOPLE, Johansson denuncia quella che chiama “usi impropri dell’AI”, “indipendentemente dal messaggio che si vuole veicolare”.

L’attrice riferisce: “È stato portato alla mia attenzione da miei familiari e amici un video generato con l’AI caratterizzato da mie sembianze e proposto in risposta a visioni antisemite, un filmato che circola online e che sta diventando popolare. Sono una donna ebrea che non tollera l’antisemitismo o discorsi di odio di qualunque tipo ma sono fermamente convinta che il potenziale dell’incitamento all’odio moltiplicato dall’AI sia una minaccia molto più grande rispetto a una persona che si assume la responsabilità di quello che dice. Dobbiamo esortare le autorità a impedire usi impropri dell’AI, indipendentemente dal messaggio che si vuole trasmettere, rischiando altrimenti di perdere il contatto con la realtà”.

“Sono una vittima nota dell’AI”, ha continuato l’attrice “ma la verità è che minacce dell’AI riguardano ognuno di noi”, ha spiegato evidenziando l’ondata di funzionalità AI alle quali bisogna rispondere in modo responsabile, approvando provvedimenti che permettano di proteggere le persone da deepfake e altri pericoli affini

L’attrice invita il governo USA ad approvare prima possibile norme che limitano l’uso dell’AI, “una causa bipartisan che nell’insieme riguarda enormemente il futuro dell’umanità”.

Scarlett Johansson già altre volte si è espressa contro l’uso di alcune tecnologie AI. Lo scorso anno aveva preso di mira una tecnologia di OpenAI che usava (senza autorizzazione) la sua voce per “doppiare” un nuovo assistente vocale.

