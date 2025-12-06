Pensaci bene prima di regalare uno smartphone a tuo figlio per Natale: tutti i rischi secondo gli esperti

Prima di prendere una simile decisione è bene conoscere il parere di medici a riguardo, le conseguenze di cui tenere conto

Il Natale si avvicina ed è tempo di scegliere i regali da fare ai propri figli, soprattutto dopo una certa età, è probabile che sia stato chiesto uno smartphone e i genitori, ignari di cosa dicono gli esperti a riguardo, potrebbero decidere di “cedere a questa richiesta”.

Ma prima di procedere a una simile decisione, conoscere il parere degli esperti riguardo all’utilizzo degli smartphone da parte di bambini e ragazzi è fondamentale, così da avere ben chiare quelle che potrebbero essere le conseguenze.

Smartphone ai bambini o ragazzi, cosa succede se lo usano

Uno studio pubblicato sulla rivista Pediatrics ha chiarito come l’utilizzo degli smartphone da parte di bambini con un’età inferiore ai 12 anni può causare problemi di salute fisica e mentale. Un aspetto che tutti i genitori dovrebbero conoscere prima di pensare di regalare un dispositivo del genere al proprio bambino.

Questa ricerca è stata effettuata da specialisti del Children’s Hospital di Filadelfa, con colleghi dell’Università di California e La Columbia. Sono stati analizzati 10mila minori, osservando lo sviluppo celebrale dei partecipanti, distinguendo tra chi ha ricevuto il suo primo cellulare a 11 anni e chi prima. Uno dei risultati ha dimostrato che chi utilizza questi device prima dei 12 anni sviluppa problemi di sonno, dormendo male e anche problemi di obesità.

Le conseguenze negative aumentano quando si abbassa l’età in cui si inizia a utilizzare lo smartphone. Lo stesso studio ha evidenziato come i ragazzi che hanno iniziato a utilizzare il cellulare a 13 anni sono comparsi problemi emozionali e di ansia, mentre chi alla stessa età non aveva un cellulare, stava bene.

Sebbene lo studio non abbia accertato che l’utilizzo specifico di uno smartphone provochi determinati effetti, gli autori sono concordi nel dire che la fruizione di determinate cose, come social network, videogiochi, interazioni con chatbots e tutte attività che si fanno con uno smartphone, provocano problemi di risposo e dell’attenzione. Sono sicuramente aspetti su cui riflettere quando si decide di acquistare uno smartphone al proprio figlio, cosa che non andrebbe assolutamente fatta prima dei 12 anni e che sarebbe meglio procrastinare quanto più a lungo possibile.

Altro discorso è poi attivare sul cellulare, così come su smart tv e computer, sistemi di parental control per evitare che i propri figli accedano a contenuti che non sono adatti a loro.