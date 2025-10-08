Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Hardware e Periferiche » Per i MacBook con chip M5 Pro e M5 Max bisognerà attendere un po’ più del previsto
Hardware e Periferiche

Per i MacBook con chip M5 Pro e M5 Max bisognerà attendere un po’ più del previsto

Di Mauro Notarianni
Dirigenti Apple hanno parlato di chip M2 e transizione a Apple Silicon

Da un po’ di tempo circolano indiscrezioni che riferiscono dell’arrivo entro fine anno di nuovi MacBook Pro nelle varianti M5, M5 Pro e M5 Max; a settembre è circolata voce della produzione in serie ma ora Vadim Yuryev di MaxTech afferma che Apple offrirà inizialmente solo la variante con M5 dei MacBook Pro, presentata insieme all’iPad Pro e al Vision Pro con M5, e solo successivamente le varianti di MacBook Pro con M5 Max e M5 Pro.

I motivi del ritardo dei chip M5 nelle varianti Max e Pro (che dovremmo vedere a inizio 2026) sono a quanto pare legati a cambiamenti nel design del chip, elementi che hanno obbligato Apple e TSMC a ritardare un po’ la produzione.

Secondo quanto riferisce Yuryev, il nuovo design dei chip offrirà maggiore flessibilità nella configurazione dei core di CPU e GPU. L’utente potrà scegliere una MacBook Pro con una CPU di base ma con una configurazione avanzata di core per la GPU, un supplemento di potenza utile per gestire flussi di lavoro graficamente impegnativi, come la post-produzione di video 8K, la modifica di complessi contenuti 3D, utile anche per accelera il machine learning e attività AI (svariate applicazioni AI sfruttano l’elaborazione in parallelo della GPU).

Se l’indiscrezione di Vadim Yuryev di MaxTech sarà confermata, Apple presenterà a breve il MacBook Pro con chip M5, mentre le versioni con chip più potenti arriveranno il prossimo anno.

Circolano già benchmark sui chip M5, che rispetto agli M4, dovrebbero vantare migliorie nei test single core (+10-12%), nel multicore (+15%) e GPU (fino a +35%).

A differenza della gamma iPhone con presentazione obbligatoria annuale ed evento dedicato a settembre, risulta più difficile prevedere le mosse di Apple in ambito Mac, dove il colosso dispone di più spazio di manovra sia per le tempistiche che per le modalità di presentazione.

Ricordiamo che dalla Russia è già  trapelato in video iPad Pro M5.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

macitynet.it

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon dura due giorni dal 7 all’8 Ottobre ma alcuni sconti continueranno per qualche ora. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

Offerte Apple

Accessori iPhone e smartphone

Elettronica e accessori computer

Fotografia, Creatività, Video e Audio

Audio, video, TV

Domotica e illuminazione

Vita in casa, pulizia, scorte

Vita in movimento, fitness sport

Offerte Amazon

Articolo precedente
Festa Prime, Anker Zolo Caricatore USB-C da 140W a tripla porta USB-C solo 66,99€

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.