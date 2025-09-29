Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Hardware e Periferiche » Apple sta per avviare la produzione dei MacBook Pro M5 e del nuovo Studio Display
Hardware e Periferiche

Apple sta per avviare la produzione dei MacBook Pro M5 e del nuovo Studio Display

Di Mauro Notarianni
MacBook Pro, per il redesign completo se ne parla nel 2026 - macitynet.it

Apple avvierà a breve la produzione in serie di nuovi MacBook Pro con chip M5. A riferirlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter PowerOn.

Scrive Gurman: «Oltre all’imminente debutto di nuovi iPad Pro e Vision Pro, Apple è vicina alla produzione in serie dei prossimi MacBook Pro (nomi in codice J714 e J716), MacBook Air (J813 e J815) e due nuovi monitor per Mac (J427 e J527)”, dispositivi che, a detta di Gurman, sono previsti in arrivo tra la fine dell’anno e il primo trimestre del 2026.

I nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ dovrebbero integrare SoC nelle varianti M5, M5 Pro e M5 Max; non sono circolate altre indiscrezioni al momento; per la fine del 2026 si vocifera che arriveranno ulteriori aggiornamenti con display OLED, rapporto di contrasto ancora migliore, touch screen e design ancora più sottile, con chip M6, M6 Pro, M6 Max realizzati da TSMC con il processo produttivo a 2nm. In passato si è vociferato del possibile arrivo della connettività cellulare su Mac, e non è da escludere su futuri modelli la presenza di chip C1, C1X a questo scopo.

Notebook con connettività cellulare non sono una novità: sono stati visti in vari ultrabook Windows e finora Apple non avrebbe a quanto pare implementato questa funzionalità su Mac per dubbi in termini di design e sull’autonomia della batteria. Con Apple ora in grado di controllare/progettare sia la CPU, sia il modem, non ci sarebbero più dubbi e l’azienda potrebbe essere in grado di proporre una soluzione completa ed efficiente dal punto di vista wireless.

MacBook Pro, per il redesign completo se ne parla nel 2026 - macitynet.it
MacBook Pro M4 – Foto di Apple

Sempre secondo Gurman entro la prima metà del prossimo anno arriveranno: l’iPhone 17e, un nuovo iPad di fascia bassa e la versione aggiornata dell’iPad Air (probabilmente con chip M4). L’iPhone 17e dovrebbe vantare caratteristiche in grado di differenziarlo dal 17, meglio di quanto fatto con iPhone 16 e iPhone 16e.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

MacBook Air M4 offre di più e costa meno nelle prime recensioni - macitynet.it

MacBook Air M4 a 949 € su Amazon, gli studenti lo pagano 889 €

Amazon sconta al minimo storico il MacBook Air M4: solo 899 euro. Ma agli studenti viene offerta un altro sconto di 60 euro per un prezzo pazzesco: solo 839 €
Articolo precedente
La più venduta bilancia smart di Amazon costa solo 21,83€
Articolo successivo
iOS 26, come spostare in basso i widget nella schermata di blocco

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.