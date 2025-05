Friggitrice ad Aria Philips con Wi-Fi e Controllo da App a 69,99

Pubblicità Scende a soli 69,99€ su Amazon la friggitrice ad aria Philips Serie 5000 connessa da 4,1 litri, un elettrodomestico smart e versatile che consente di cucinare in modo più sano senza rinunciare al gusto. L’integrazione con l’app NutriU e il controllo da smartphone la rendono una delle proposte più moderne e pratiche sul mercato. Cottura veloce e uniforme con la tecnologia Rapid Air Il cuore della Serie 5000 è la tecnologia Rapid Air, progettata per distribuire l’aria calda in modo uniforme all’interno del cestello da 4,1 litri. Il risultato è una cottura croccante fuori e morbida dentro, con poco o nessun olio. Si possono preparare patatine, pollo, verdure, dolci e persino piatti più elaborati con tempi ridotti e risultati sempre affidabili. Controllo smart via app e ricette personalizzate La friggitrice si collega via Wi-Fi all’app NutriU di Philips, che consente di avviare la cottura, regolare temperatura e tempo, e ricevere notifiche direttamente sullo smartphone. L’app offre anche centinaia di ricette selezionate, suggerite in base alle preferenze dell’utente e aggiornate continuamente. Una funzione utile per chi vuole variare il menu senza dover cercare ogni volta ispirazione online. Prezzo imbattibile per una friggitrice smart Il prezzo di listino di questa friggitrice connessa è di circa 139,99€, ma grazie all’offerta in corso si acquista oggi a soli 69,99€ su Amazon, con un risparmio netto del 50% rispetto al prezzo medio. Una proposta eccellente per chi vuole portare in cucina un alleato moderno e salutare senza spendere troppo.

