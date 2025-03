Il sosia del rasoio Philips OneBlade è in sconto a 12 €

Pubblicità

Sembra proprio il Philips OneBlade ma trattasi invece di una fedele imitazione di uno dei rasoi elettrici più amati dal pubblico e che al momento, grazie ad una promozione speciale, potete acquistare per soli 12 €.

Dalla forma a T in modo da poter controllare la rasatura con facilità, è perfetto sia per la barba degli uomini che per i peli delle donne grazie anche alla testina removibile, che garantisce una maggiore igiene e durata nel tempo.

È dotato di lame in acciaio inox, per una rasatura precisa e delicata su tutti i tipi di pelle senza rischi di irritazioni. In confezione trovate tre copri-lametta di diverse dimensioni in modo da regolare il taglio tra 1, 3 e 5 millimetri (la superficie di taglio è larga 2 mm).

La batteria del rasoio ha una autonomia di 60 minuti e si ricarica in circa 2 ore tramite USB. Nonostante questo la testina può essere lavata sotto l’acqua corrente, così da mantenere le lame pulite e pronte al prossimo utilizzo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 12 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Il prezzo d’acquisto può fornire un’indicazione utile per calibrare le aspettative sulle prestazioni di un prodotto.

