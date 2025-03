Adobe, gli agenti AI per Microsoft 365 e non solo

Pubblicità

Adobe Express Agent permetterà di sfruttare l’AI generativa e creare grafica da incorporare in applicazioni quali Word e PowerPoint.

Adobe sta lavorando con Microsoft allo sviluppo di un agente AI che permetterà di generare grafica e contenuti che è possibile integrare nelle applicazioni Microsoft 365.

L’annuncio dell’agente AI è arrivato nel corso dell’ultimo Adobe Summit di Las Vegas; l’agente sarà in grado di generare immagini da integrare in un documento, suggerire opzioni per creare immagini o fare domande, con risultati che cambiando in base alle risposte fornite.

Adobe offre già l’app Adobe Express, strumento per la progettazione grafica, la fotografia, post per social media, ecc. ma l’agente sarà diverso, in grado di comprendere il contenuto di un documento Word o PowerPoint, e generare elementi pertinenti.

Dopo la richiesta dell’utente, l’agente fa affidamento agli strumenti text-to-image e text-to-design di Firefly, permettendo ad esempio di creare un concept di post per i social semplicemente descrivendolo.

Nell’ambito dell’Adobe Summit è stato mostrato anche Customize, strumento basato sull’AI che ha l’obiettivo di semplificare il lavoro dei professionisti creativi ma anche tantiu altri tool per creare, gestire e orchestrare agenti di intelligenza artificiale in grado di interagire con i clienti e a supporto del lavoro, tenendo conto di “una profonda comprensione semantica” dei dati aziendali.

“Project Slide Wow” sfrutta dati disponibili con Adobe Customer Journey Analytics (CJA) per generare in automatico slide PowerPoint con dati di rilievo e note di cui il relatore può tenere conto in una presentazione.

“Project Perfect Context” aiuta i team a comprendere meglio i clienti sfruttando agenti AI che possono tenere conto di insight esterni quali dati economici e climatici, e altri elementi che arrivano dalla e Adobe Experience Platform.

“Project Site Leap” semplifica la transizione di esistenti contenuti web nell’Adobe Experience Manager (AEM) permettendo di creare, gestire, ottimizzare e distribuire esperienze digitali su canali diversi, tenendo conto del nuovo design e del look&feel che si vuole dare a un contenuto.

“Project Vision Cast” semplifica la collaborazione tra professionisti del marketing e creativi, combinando insight e tratti di immagine che caratterizzano l’azienda per offrire chiavi di lettura a nuovi concept di prodotti.

Per tutti gli articoli dedicati all’intelligenza artificiale si parte da questa pagina di macitynet.